Çocukluk Çağı Kanser Günü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Özcan Bör, 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanseri Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Dünyada çocukluk çağı kanserine karşı 15 Şubat tarihinde dikkat çekilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Özcan Bör, açıklamalarda bulundu. Erken tanının çocuk kanserinde de önemli olduğuna vurgu yapan Bör, "15 Şubat Günü dünyada çocukluk çağı kanserlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla gündeme gelen bir gün. Çocukluk Çağı Kanserleri Günü. Türkiye’de çocukluk çağı kanserlerine yeni vaka olarak yılda 2 bin 500 ile 3 bin arasında tanık olunuyor. Bu Türkiye’nin bir çok merkezinde tedavi edilmektedir. Çocukluk çağı kanserleri içerisinde en çok görülen lösemilerdir. Bunun ardından lenfomalar geliyor. Çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı oldukça önemlidir. Çocukluk çağı kanserleri erişkin yaşlara göre daha az görülmesine karşın Eskişehir ve çevresinde oldukça fazla vaka ile biz karşılaşıyoruz. Çocukluk çağı kanserleri tanı ve tedavisi oldukça önemli. Bunun tanısını koymak için de tabii ki aile hekimleri, çocuk doktorları ve aileler şüphelenecekler ama bunun kesin tanısı ve tedavisi tam donanımlı merkezlerde yapılmalıdır. Bunun için bir çok bize yardımcı olan bilim dalları tanı koymakta bize yardımcı olmaktadır. Eskişehir ve çevresinde bu tedaviyi yapan merkez burası yani ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı. Bu tedaviyi biz uzun yıllardan beri yapmaktayız. Tedavi başarısına gelindiğinde lösemilerden örnek verecek olursak, bundan 30 yıl önce yalnızca lösemi tanısı koyulan hastaların yüzde 20-30’u yaşarken, şimdi bu oran yüzde 90’lara kadar çıkmıştır. Onun için çocukluk çağı kanserlerine karşı dikkatli olunmalı ve şüphe varsa bize müracaat edilmelidir" dedi.