HABER

"Çocukluk romatizması tedavi edilmezse büyümeyi olumsuz etkiliyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.06.2018 10:14 | Son Güncelleme

Doç. Dr. Betül Sözeri: - "Çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının teşhis, tedavi ve izleminin çocuk romatoloji uzmanlarınca yapılması gerekir. Kontrol altına alınmamış hastalık, çocuğun büyümesini olumsuz etkileyebilir ve aktif dönemde tedavi edilmezse büyümeyi durdurabilir"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Pediyatrik Romatoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Çocuk Romatoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Betül Sözeri, çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının teşhis, tedavi ve izleminin çocuk romatoloji uzmanlarınca yapılması gerektiğine işaret ederek, kontrol altına alınmamış hastalığın, çocuğun büyümesini olumsuz etkileyebildiğini ve aktif donemde tedavi edilmezse büyümeyi durdurabildiğini belirtti.

Sözeri, yaptığı yazılı açıklamada, çocukluk romatizmasının, çocukların eklemlerinde sertlik, tutukluk, ağrı ve şişliğe neden olan kronik bir hastalık olduğuna değinerek, hastalığın her çocukta farklı yakınmalara yol açtığını, yakınmaların hafiften ağıra doğru değişkenlik gösterdiğini ve farklı sayıda eklem tutulumu olduğunu ifade etti.

Çocukluk döneminde başlayan romatolojik hastalıkların erken dönemde ve yeterince iyi tedavi edilmezse ömür boyu sürecek eklem bozukluğuna ve şekil değişikliğine yol açabildiğine dikkati çeken Sözeri, şöyle devam etti:

"Erken ve iyi tedavi edilen hastaların bile yaklaşık olarak üçte birinde erişkin dönemde de hastalık belirtilerini gösterebilmektedir. Çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının teşhis, tedavi ve izleminin çocuk romatoloji uzmanlarınca yapılması gerekir. Kontrol altına alınmamış hastalık, çocuğun büyümesini olumsuz etkileyebilir ve aktif dönemde tedavi edilmezse büyümeyi durdurabilir. Ayrıca ateş, vücutta kızarıklık ve döküntü, tükürük bezlerinde ve lenf bezlerinde şişlik yapabilir, göz iltihabına neden olabilir, kalp ve akciğer zarında iltihaplanmaya neden olur, bazı çocuklarda kalıcı eklem değişiklikleri ve fonksiyon kaybına neden olur, kemik erimesi ve anemiye neden olabilir, romatizmalı eklemlere yakın olan kemiklerdeki büyüme hızını etkileyerek bacaklarda uzunluk farklılığına sebep olur."

Doç. Dr. Betül Sözeri, çocukluk romatizmasının tedavisi konusunda şu bilgileri verdi:

"Hastalığın kontrol altına alınması için ilaç tedavisi ve egzersiz önerilir. Tedavi planlanırken ilgili uzmanlık dallarındaki hekimlerin (çocuk romatoloğu, ortopedist, fizik tedavi uzmanı ve göz doktoru) görüşünün alınması gerekir. Hekim verdiği tedaviyle, eklemlerdeki ağrının, şişliğin ve diğer organ sistemlerindeki bulguların azaltılmasını, hareket kısıtlılığı ve sakatlıkları engellemeyi hedefler."

PARTNERPopüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'daPopüler 101 Okey oyunu 101 Çanak Okey, Android ve iPhone'da
Mısır Futbol Federasyonu Başkanı: Oruç performansımızı olumsuz etkilediMısır Futbol Federasyonu Başkanı: Oruç performansımızı olumsuz etkiledi
Cildimizi korumak için ne yapmalıyız? İşte uzman tavsiyeleri...Cildimizi korumak için ne yapmalıyız? İşte uzman tavsiyeleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuk romatizması Doç. Dr. Betül Sözeri

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

İlginizi Çekebilir

Saç ekiminde büyük tehlike!

Saç ekiminde büyük tehlike!

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Erkeklere çok kötü haber! 50 yıl içinde...

Eğer çorapla uyuyorsanız...

Eğer çorapla uyuyorsanız...

Diğer Haberler
Vajinismus tedavisi nasıl yapılır? Vajinismus tedavisinde tamamlayıcı tıp yöntemleri kullanılabilir mi?

Vajinismus tedavisi nasıl yapılır? Vajinismus tedavisinde tamamlayıcı tıp yöntemleri kullanılabilir mi?

Yüz gençleştirme estetikleri

Yüz gençleştirme estetikleri

Cildimizi korumak için ne yapmalıyız? İşte uzman tavsiyeleri...

Cildimizi korumak için ne yapmalıyız? İşte uzman tavsiyeleri...

Yazın nasıl beslenmeli? Uzmanlardan yaza özel 7 beslenme önerisi

Yazın nasıl beslenmeli? Uzmanlardan yaza özel 7 beslenme önerisi

Miyop tedavisinde laser yöntemi

Miyop tedavisinde laser yöntemi

Kronik yara nedir nasıl tedavi edilir?

Kronik yara nedir nasıl tedavi edilir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.