"Çocukluk romatizması tedavi edilmezse büyümeyi olumsuz etkiliyor"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi Pediyatrik Romatoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Çocuk Romatoloji Derneği Üyesi Doç. Dr. Betül Sözeri, çocukluk çağı romatizmal hastalıklarının teşhis, tedavi ve izleminin çocuk romatoloji uzmanlarınca yapılması gerektiğine işaret ederek, kontrol altına alınmamış hastalığın, çocuğun büyümesini olumsuz etkileyebildiğini ve aktif donemde tedavi edilmezse büyümeyi durdurabildiğini belirtti.

Sözeri, yaptığı yazılı açıklamada, çocukluk romatizmasının, çocukların eklemlerinde sertlik, tutukluk, ağrı ve şişliğe neden olan kronik bir hastalık olduğuna değinerek, hastalığın her çocukta farklı yakınmalara yol açtığını, yakınmaların hafiften ağıra doğru değişkenlik gösterdiğini ve farklı sayıda eklem tutulumu olduğunu ifade etti.

Çocukluk döneminde başlayan romatolojik hastalıkların erken dönemde ve yeterince iyi tedavi edilmezse ömür boyu sürecek eklem bozukluğuna ve şekil değişikliğine yol açabildiğine dikkati çeken Sözeri, şöyle devam etti: