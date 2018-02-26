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Çok özellikli mercekler ile dünya görmeye değer!

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.02.2018 16:57 | Son Güncelleme

Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi, hastaların uzak veya yakını görmek için gözlük ve kontakt lens kullanmak zorunda kaldığı kırma kusurları çok özellikli mercekler ile kolaylıkla ortadan kaldırılabiliyor.

Çok özellikli mercekler ile dünya görmeye değer!

Gözlerde bulunan doğal merceklerin, yüksek performanslı çok özellikli mercekler ile değiştirilmesi sayesinde hastaların yakın, orta ve uzak mesafe görüşleri düzeliyor. Böylece gözlük ve lenslerinden de sonsuza kadar kurtulabilmenin mümkün olduğunu belirten Dünyagöz Ankara’dan Op. Dr. Erhan Yılmazkurt, bu tedavi yöntemi ile ilgili bilgiler paylaştı.

Kırma kusuru 0,50’nin üzerindeyse müdahale mümkün

Normal şartlarda herkesin bir miktar kırma kusuruna sahip olduğunu belirten Dünyagöz Ankara’dan Op. Dr. Erhan Yılmazkurt: “Kırma kusurları, göz hastalıkları arasında en sık karşılaştığımız durumlardır. Genellikle göz numaraları 0,50’ye kadar olan hastaların durumunu fizyolojik olarak kabul ediyor ve bu numaralara kadar olan gözlere müdahale etmiyoruz. Ancak, göz numarası bu eşiğin üzerindeki hastalara müdahale ederek problemleri kolaylıkla ortadan kaldırabiliyoruz. Bu noktada çok özellikli mercekler hem yakın hem uzak görme problemlerine çözüm getirirken astigmatı da ortadan kaldırabiliyor. Hastalarımızın göz yapısı uygun ise bu tedavi yöntemini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Ömür boyu çözüm

Çok özellikli mercek tedavileri ile yakın, orta ve uzak mesafedeki görme problemlerine çözüm getirilebildiğinin altını çizen Op. Dr. Yılmazkurt: “Bugün kullandığımız yeni nesil çok özellikli mercekler sayesinde tüm görme kusurlarını (yakın, orta, uzak mesafe ve astigmat) ortadan kaldırabiliyoruz. Gözün içerisine yerleştirilen bu mercekler, ömür boyu gözlerde kalır ve normalde takılıp çıkarılabilen kontakt lenslerden farklıdır. Uzman bir hekim tarafından gözlere yerleştirilen bu merceklerin alerji yapması veya göz dokusu tarafından kabul edilmemesi mümkün değildir” şeklinde konuşuyor.

Astigmat, önemli ancak çok da ihmal edilen bir durum...

Yapılan çalışmalarda toplumda astigmat rahatsızlığının her 10 kişiden 9’unda bulunduğu ve bununda en az yarısının tedavi edilebilir ve tedavi edilmek zorunda olduğu belirlenmiştir. Ancak astigmat bilincinin toplumda oluşmamış olması nedeniyle bu hastaların büyük bölümü tedavi edilememektedir. Katarakt sıkıntısı ile doktora başvuran her hastanın astigmat derecesini doktoruna sorması ve aynı ameliyat sırasında bunun da düzeltilmesini istemesi çok önem taşımaktadır.

Uygun hasta seçimi en önemli nokta

Gerçekleştirilecek operasyon öncesinde, hastaların detaylı bilgilendirilmesi ve bu tedavi için uygun olup olmadığının büyük önem taşıdığını söyleyen Op. Dr. Yılmazkurt: “Hasta seçimi ve uygunluğunun belirlenmesi özellikle kataraktı olan hastalar için büyük bir önem taşıyor. Her hastanın göz tipinin uygun olmayabileceği bu ameliyatın başarı ile tamamlanması için uygun teknik, ameliyatın gerçekleştirildiği kurumun kullandığı teknik altyapı ve hijyen koşulları ile hekimin tecrübesi ve doğru mercek seçimiyle yapılması olmazsa olmazlardır. Tüm bunların yanı sıra, göze uygulanacak lensin cinsi, kalitesi, derecesi ve göze nasıl bir açıyla yerleştirileceğinin doğru olarak saptanması da operasyonun başarısını etkileyecek faktörler arasında yer alıyor” dedi.

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göz mercek kontakt lens

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