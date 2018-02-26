Çok özellikli mercekler ile dünya görmeye değer!

Gözlerde bulunan doğal merceklerin, yüksek performanslı çok özellikli mercekler ile değiştirilmesi sayesinde hastaların yakın, orta ve uzak mesafe görüşleri düzeliyor. Böylece gözlük ve lenslerinden de sonsuza kadar kurtulabilmenin mümkün olduğunu belirten Dünyagöz Ankara’dan Op. Dr. Erhan Yılmazkurt, bu tedavi yöntemi ile ilgili bilgiler paylaştı.

Kırma kusuru 0,50’nin üzerindeyse müdahale mümkün

Normal şartlarda herkesin bir miktar kırma kusuruna sahip olduğunu belirten Dünyagöz Ankara’dan Op. Dr. Erhan Yılmazkurt: “Kırma kusurları, göz hastalıkları arasında en sık karşılaştığımız durumlardır. Genellikle göz numaraları 0,50’ye kadar olan hastaların durumunu fizyolojik olarak kabul ediyor ve bu numaralara kadar olan gözlere müdahale etmiyoruz. Ancak, göz numarası bu eşiğin üzerindeki hastalara müdahale ederek problemleri kolaylıkla ortadan kaldırabiliyoruz. Bu noktada çok özellikli mercekler hem yakın hem uzak görme problemlerine çözüm getirirken astigmatı da ortadan kaldırabiliyor. Hastalarımızın göz yapısı uygun ise bu tedavi yöntemini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.