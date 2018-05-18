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Çölyak hastalığı kendi iş yerini açtırdı

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

Elazığ'da restoranlarda glutensiz yiyecek bulmakta zorlanan çölyak hastası 52 yaşındaki Nazife Kırıkçı, kendi kafeteryasını açtı - "Naz'ın glutensiz mutfağı" adını verdiği iş yerinde her çeşit yiyeceği yapan Kırıkçı, kentteki çölyak hastalarına yıllarca hayalini kurdukları yemeklere kavuşmanın mutluluğunu yaşatıyor - Kırıkçı: "Bu hastalığa yakalanan çok insan var. Benim gibi mağdur olmamaları için böyle bir yeri açtım. Yemeğe hasret kalan arkadaşlarımız ve o tatları unutanlar var"

ELAZIĞ (AA) - FİKRET KAVĞALI - Gittiği restoranlarda glutensiz yiyecek bulmakta zorlanan çölyak hastası 52 yaşındaki Nazife Kırıkçı, glutensiz ürünlerin satıldığı kafeterya açtı.

Elazığ İzzetpaşa Mahallesi'nde yaşayan Kırıkçı, AA muhabirine, 8 yıl önce kansızlık nedeniyle gittiği hastanede çölyak hastası olduğunu öğrendiğini anlattı.

Rahatsızlığından dolayı yıllarca sıkıntı yaşadığını belirten Kırıkçı, "Ürün bulmaktan çok zorlanıyordum. Dışarıya çıktığımda çocuklar gibi devamlı beslenme çantası taşıyordum. Aceleyle çıktığın zaman sabahtan akşama kadar aç geziyordum." dedi.

Kırıkçı, glutensiz ürünlerin satıldığı bir iş yeri açmaya karar verdiğini belirterek, bunun için elindeki tüm birikimini kullandığını dile getirdi.

Açtığı kafeteryanın şehirde ilk olduğunu söyleyen Kırıkçı, şunları belirtti:

"Bu hastalığa yakalanan çok insan var. Benim gibi mağdur olmamaları için böyle bir yeri açtım. Yemeğe hasret kalan arkadaşlarımız ve o tatları unutanlar var. Mutfağımızda tatlı, börek, kurabiye, poğaça çeşitleri, simit, lahmacun, ekmek, mantı, içli köfte, Harput köftesi, baklava ve yufka çeşitleri yapıyorum."

- "Kargoyla gönderiyorum"

Başka kentlerde de şube açmayı hedeflediğini vurgulayan Kırıkçı, "Yiyecekleri internet siparişiyle başka illere göndermeye başladım. Yeni açmama rağmen çevre illerden yoğun ilgi var. Elazığ dışındaki illere de kargoyla gönderiyorum. İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri ve Konya'da müşterilerim var." dedi.

Kırıkçı, 4 sene boyunca dondurma ve lahmacuna hasret kaldığını, iş yerinde glutensiz lahmacun yapmayı başardığını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Çölyak hastaları, iyi ki böyle bir yeri açtın dediler. İnternet üzerinden teşekkürler geliyor. Yaptığım bu çalışmayla çölyak hastalarına umut oldum. Hayalim böyle bir yer açmaktı ve o hayalimi de gerçekleştirdim. İş yerimi yıllarca el emeği göz nuru biriktirdiğim altınlarımla açtım. Hayalim gerçek oldu. Daha da güzelleştirmeyi ve geliştirmeyi istiyorum. "

- Malatya'dan geldi

Çölyak hastası oğlu için Malatya'dan yiyecek almaya gelen Harun Gül, Kırıkçı'nın açtığı kafeteryanın kendilerini büyük bir sıkıntıdan kurtardığını söyledi.

Yıllarca yiyecek konusunda zorluk yaşadıklarını dile getiren Gül, "Çocuğum gelip gönül rahatlığıyla istediğini yiyebilir artık. Böyle bir yerin olması ve yemeğinden tatlısına kadar yiyeceklerin olması çok güzel. Burası bizim için çok iyi oldu. Nazife Hanım'ı tebrik ediyorum, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Çölyak hastası Erdal Tektaş da artık gönül rahatlığıyla yemek ve tatlı yiyeceğini söyledi.

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çölyak Elazığ Naz'ın glutensiz mutfağı Nazife Kırıkçı

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