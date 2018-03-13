ÇOMÜ Rektörü Acer, yeni hastane binasını ziyaret etti

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, taşınma süreci tamamlanan Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Rektör Acer’e; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Mustafa Görün, Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Okhan Akdur, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Levent Genç, Genel Sekreter Yardımcısı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Ayhan Monus, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulgu eşlik etti.

Kepez’de hizmet veren Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin, inşaatının tamamlanmasının ardından yeni binasına taşınma süreci de tamamlandı. Yeni hizmet binasının hastalarına hizmet vermeye hazır olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, “Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi; 54.000 metrekare kapalı alanda 378 hasta yatağı, 74 yoğun bakım yatağı ile toplamda 452 yatak kapasitesi ve 15 Ameliyathane, 70 Poliklinik, Uyku Laboratuvarı, Hiperbarik Ünitesi, Organ Nakli Polikliniği, 13 seminer salonu, 250 kişilik konferans salonu, son teknoloji tıbbi cihazları ve uzman, deneyimli sağlık personeli ile her türlü hastanın tanı ve tedavisini yapabilecek teknik donanıma sahip, tıbbın her dalında kaliteli sağlık hizmeti veriyor. İnşaat için harcanan toplam meblağın 80 milyon TL’yi bulduğu Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi modern bir hastane niteliğine kavuştu. Ülkemizde az sayıda merkezde gerçekleştirilebilen bazı uygulamalar hastanemizde yapılmaya başlandı. Kardiyoloji birimimizce ‘ameliyatsız kapak değişimi’, ‘elektro fizyoloji laboratuvarı’, ‘koroner anjiyografi’ hizmetleri sunulmaktadır. Yeni hastane, sadece Çanakkale’ye değil, tüm bölgeye modern sağlık hizmetini sunmayı amaçlamaktadır” dedi.