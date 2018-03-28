Çörek otunun bilinmeyenleri

GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer, “Çörek otunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve buna bağlı olarak vücudu tahrip eden mikroplara ve virüslere karşı gücünü, ayrıca kansere karşı direncini arttırdığını ortaya koymuştur” dedi.

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, çörek otu ve onun şifa veren özelliklerini açıkladı.

Çörek otunun dünyanın her tarafında çok çeşitli isimlerle bilindiğini söyleyen Dr. Büyüközer, “Aromatik bir baharat türü ve siyah rengi hariç susam tohumuna benzer olan çörek otu, geleneksel olarak çeşitli durumlar ve tedaviler için mükemmel bir ilaç olarak kullanılmıştır. Solunum sistemi sağlığı, cilt, mide ve bağırsak bozuklukları, böbrek ve karaciğer fonksiyonları, dolaşım ve bağışıklık sistemini destekleme, koruma ve iyileştirme ve genel sağlık şeklinde ifade edilebilir” dedi.

İslam âlimlerinden El Buruni’nin çörek otu üzerinde bilimsel araştırmalar yaptığını belirten Dr. Büyüközer, İbn-i Sina’nın da bedeni yorgunluk ve keyifsizliğe karşı çörek otu desteği üzerinde durduğunu söyledi. Dr. Büyüközer sözlerine şöyle devam etti: “1996 yılında Amerika’da faaliyet gösteren FDA Bağışıklık sistemini uyarıcı olarak kullanılacak bir ilaca patent izni vermiştir. Bu ilaç çörek otundan çıkartılan bir öze dayanmaktadır. Patentte kanseri tedavi edici, kansere karşı uygulanan kemoterapinin yan etkilerini gidermek için ve insanlardaki bağışıklık sistemi fonksiyonunu artırmak için etken maddenin çörek otundan çıkartılan özler olduğu belirtilmektedir”.