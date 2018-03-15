Çukurca’da Tıp Bayramı etkinlikleri

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.
Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca ve 2. Hudut Tugay Komutanı Bahtiyar Ersay’ın katılımıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünde 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında doktorların bayramı kutlandı. Doktorlara verilen yemeğin ardında pasta kesildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.
Günlerini kutlayan Kaymakam Ayca ve beraberindekilere teşekkür eden doktorlar, sınırda görev yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, hizmetin en iyisini vermeye çalıştıklarını söylediler.
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