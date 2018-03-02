Çukurca’ya 12 doktor

Hakkari’nin Çukurca Devlet Hastanesinde görevlendirme yapılan 12 uzman doktor, 11 ayrı branşta hasta kabulüne başladı.

Türkiye’nin değişik hastanelerinde yapılan görevlendirmeler sonucu Çukurca’ya 12 geldi. İzmir ve İstanbul’daki hastanelerden gelen doktorlar; üroloji, göz hastalıkları, KBB, anesteziyoloji ve reanimasyon, beyin ve sinir cerrahisi, göğüs cerrahisi, kalp damar cerrahisi, ortopedi, plastik cerrahisi ve genel cerrahi alanlarında hizmet verecek. Doktorların hasta kabulüne başlaması, ilçede sevinçle karşılandı.