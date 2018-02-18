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Cumhurbaşkanının ’Yiğit’ dediği ambulans şoförü yılın sağlık çalışanı seçildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.02.2018 11:31 | Son Güncelleme

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde ambulansın giremediği yol nedeniyle engelli bir vatandaşı sırtında evine kadar taşıyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ’Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var’ dediği ambulans şoförü Çetin Karamanlar’a yılın sağlık çalışanı ödülü verildi.Antalya’da düzenlenen 4.

Cumhurbaşkanının ’Yiğit’ dediği ambulans şoförü yılın sağlık çalışanı seçildi

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde ambulansın giremediği yol nedeniyle engelli bir vatandaşı sırtında evine kadar taşıyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da ’Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var’ dediği ambulans şoförü Çetin Karamanlar’a yılın sağlık çalışanı ödülü verildi.
Antalya’da düzenlenen 4. Sağlık Yönetimi Kongresi ödül töreninde yılın sağlık personeli ödülü Sağlık-Sen Saruhanlı İlçe Temsilcisi olan ambulans şoförü Çetin Karamanlar’a takdim edildi. Çetin Karamanlar, "Bu ödülü kendi adıma değil tüm Türkiye’de gece gündüz, kar, yağmur, çamur demeden vefakarca 112 istasyonlarında zor şartlar altında çalışan sağlık personelleri adını alıyorum. Çünkü biz sağlık çalışanları olarak bu tür olaylarla hemen hemen her gün karşılaşıyoruz. Tabii ki bu şansın binlerce arkadaşımın yanında bana gülmesi Saruhanlı ve Saruhanlı Devlet Hastanesi adına bana gurur veriyor" dedi.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesindeki devlet hastanesinde tedavisi tamamlandıktan sonra ambulansla Şehzadeler ilçesine bağlı Selimşahlar Mahallesi’ndeki evine sevk edilen engelli ve yaşlı adamın evine giden yolun bozuk olması nedeniyle hastayı sırtında taşıyarak insanlık dersi veren ambulans şoförü Çetin Karamanlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Allah ondan razı olsun. Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var" diyerek Çetin Karamanlar’ı örnek göstermişti.

Cumhurbaşkanının ’Yiğit’ dediği ambulans şoförü yılın sağlık çalışanı seçildi

Cumhurbaşkanının ’Yiğit’ dediği ambulans şoförü yılın sağlık çalışanı seçildi

Cumhurbaşkanının ’Yiğit’ dediği ambulans şoförü yılın sağlık çalışanı seçildi

Cumhurbaşkanının ’Yiğit’ dediği ambulans şoförü yılın sağlık çalışanı seçildi

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