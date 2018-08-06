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Cüneyt Arkın'a hastanede ziyaretler

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.08.2018 13:56 | Son Güncelleme

İstanbul DHA YAŞADIĞI solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'a ziyaretler sürüyor.

Cüneyt Arkın'a hastanede ziyaretler

İstanbul DHA
YAŞADIĞI solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'a ziyaretler sürüyor. Arkın ile birlikte Battalgazi ve Kara Murat serilerinde rol alan oyuncu Hikmet Taşdemir, Arkın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Çıkışta yaptığı açıklamada Arkın'ı göremediğini söyleyen Taşdemir, "Doktor hanımla görüştüm. "Hiç olmazsa bir merhaba diyeyim" dedim. 'Şimdi enerjisini boşalttığımız zaman kötü duruma girer. İster misin böyle birşey?' dedi. İster miyim hiç? Durumu kritikmiş,. Kritik olunca yoğun bakımda tedavisi sürüyor" dedi.
Taşdemir, "Cüneyt Arkın denilince vücudunda kırılmadık yer kalmıyor. Kolay kolay dublör kullanmayan bir adamdı. Belki de şuan ki durumu hep o günlere bağlı. Çok iyi bir insandır" şeklinde konuştu.

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