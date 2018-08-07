Cüneyt Arkın'ın tedavisi sürüyor

İstanbul DHA

YAŞADIĞI solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın tedavisi devam ediyor. Arkın'ın doktoru, Serpil Özsezin "Cüneyt Arkın düne göre daha iyi. Konuşabiliyor, kahvaltısını yaptı. 2-3 güne yoğun bakımdan çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın doktoru Serpil Özsezin, Arkın'ın sağlık durumunun daha iyiye gittiğini belirterek "Büyük bir kalp yetmezliğine bağlı gelişen akciğer ödemi tablosunda KOAH nedeniyle solunumu sıkıntısıyla geldi. 2 gündür yoğun bakımda takip ediyoruz. Makineye bağlamaya ihtiyacımız olmadı çok şükür. Testleri yapıldı. Maske tedavisiyle şu anda dün akşamdan beri daha iyi. Daha rahat. Konuşabiliyor, kahvaltısını yaptı. 2-3 güne yoğun bakımdan çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"KISA ZAMANDA BABAM DA ÇIKAR BİR AÇIKLAMA YAPAR"

Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatır ise sosyal medyada çıkan olumsuz haberlere tepki gösterdi. Kaan Cüreklibatır "İlk geldiğimizde korkmuştuk ama buraya geldiğimiz andan itibaren inanılmaz bir ilgi gösterdiler. Bugün inanılmaz güzel gördüm. İyileşmiş gördüm. Yarın da inşallah çkacağız. Kısa zamanda babam da çıkar bir açıklama yapar" ifadelerini kullandı.