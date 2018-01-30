D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor

D vitamini hedef dokuya etki etmesi için dolaşım sistemine salınıyor ve miktarı geri bildirim mekanizması ile düzenlendiği için vücutta hormon gibi çalışıyor. D vitamininin aynı zamanda vücutta kanser, kalp ve enfeksiyon hastalıklarına karşı bir kalkan olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme Uzmanı Ulaş Özdemir, “Yaşlılar ve çocuklarda D vitamini eksikliğine dikkat edilmeli. D vitamini eksikliği rikets, kas ağrısı, osteoporoz ve osteomalazi gibi hastalıklara neden olabilir” dedi.

GÜNEŞİ VE DOĞRU BESLENMEYİ KAÇIRMAYIN

Baş ağrısı ve saç dökülmesinin de önemli sebeplerinden birinin D vitamini eksikliği olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “D vitamini seviyesi kanda 25(OH)D düzeyleri şeklinde ölçülebilir. Eğer 25(OH) düzeyi 5 mg/dL’nin altındaysa ciddi bir eksiklik söz konusudur” şeklinde konuştu. D vitamini eksiklik durumuna göre hekimin görüşü doğrultusunda ek D vitamini desteğinin alınabileceğini belirten Özdemir, “Çünkü pankreastan kalbe kadar D vitamini oldukça önem arz ediyor. Dolayısıyla beslenme düzeni bozulduysa ve genelde güneş ışığından faydalanılmıyorsa D vitaminine mutlaka bakılmalı” önerisinde bulundu.