D vitamini eksikliği çocukların bağışıklık sistemini zayıflatıyor

Mevsim geçişlerinde hastalıklar artıyor, bağışıklık sistemleri zayıflayan çocukların enfeksiyon riskleri yükseliyor. Bu aylarda güneşin etkisinin de yetersiz olması nedeniyle D vitamini alımı azalıyor. D vitamini, vücudumuzu bulaşıcı hastalıklardan koruyan bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde büyük önem taşıyor. Eksikliğinde hastalıklara karşı direnç düşüyor. D vitamini, çocukların büyüme, gelişme ve kemik sağlığı için de büyük önem taşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan, bağışıklık sistemini güçlendiren D vitamininin enfeksiyon hastalıklarından koruduğuna dikkat çekiyor.

“D vitamini çocukların büyüme ve gelişimi için oldukça önemli”



D vitamininin çocukların büyüme ve gelişmesine katkıda bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mocan, “ D vitamini vücutta kalsiyum dengesini düzenler, kemik mineral yapısını oluşturur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Eksikliğinde çocuklarda büyüme ve gelişme etkilenebilir. Ciddi bir metabolik kemik hastalığı olan raşitizm (rikets) ortaya çıkabilir. Bebeklerde D vitamini eksikliğinde bağırsaktan kalsiyum emilimi azalıp kan kalsiyum düzeyi düşerse hipokalsemik havaleler olabilir ve kas güçsüzlüğüne yol açar. Yorgunluk ve bitkinlik görülür.” dedi.