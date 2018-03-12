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D vitamini eksikliği çocukların bağışıklık sistemini zayıflatıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.03.2018 17:30 | Son Güncelleme

Mevsim geçişlerinde kalabalık okul ortamı ve dışarıda yeterince koruma sağlayamayan çocukların bağışıklık sistemleri zayıflıyor, hastalıklara karşı savunmasız kalıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan, çocuklarda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve enfeksiyon risklerine karşı D vitamini değerlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

D vitamini eksikliği çocukların bağışıklık sistemini zayıflatıyor

Mevsim geçişlerinde hastalıklar artıyor, bağışıklık sistemleri zayıflayan çocukların enfeksiyon riskleri yükseliyor. Bu aylarda güneşin etkisinin de yetersiz olması nedeniyle D vitamini alımı azalıyor. D vitamini, vücudumuzu bulaşıcı hastalıklardan koruyan bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde büyük önem taşıyor. Eksikliğinde hastalıklara karşı direnç düşüyor. D vitamini, çocukların büyüme, gelişme ve kemik sağlığı için de büyük önem taşıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan, bağışıklık sistemini güçlendiren D vitamininin enfeksiyon hastalıklarından koruduğuna dikkat çekiyor.

“D vitamini çocukların büyüme ve gelişimi için oldukça önemli”

D vitamininin çocukların büyüme ve gelişmesine katkıda bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mocan, “ D vitamini vücutta kalsiyum dengesini düzenler, kemik mineral yapısını oluşturur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Eksikliğinde çocuklarda büyüme ve gelişme etkilenebilir. Ciddi bir metabolik kemik hastalığı olan raşitizm (rikets) ortaya çıkabilir. Bebeklerde D vitamini eksikliğinde bağırsaktan kalsiyum emilimi azalıp kan kalsiyum düzeyi düşerse hipokalsemik havaleler olabilir ve kas güçsüzlüğüne yol açar. Yorgunluk ve bitkinlik görülür.” dedi.

0-1 yaş arasına günde 400 ünite, 1-18 yaş arasına günde 600 ünite

Prof.Dr. Mocan, Türkiye gibi 33. Enlemin kuzeyinde kalan ülkelerde kışın güneş ışınlarının eğik geldiğini ve D vitamini sentezini sağlayan ışınların ozon tabakasında absorbe edilerek etkisiz kaldığını ifade ediyor. Prof. Dr. Mocan, sözlerini şöyle sürdürüyor. “ D vitamini sentezinin en çok sağlanabildiği 10.00-15.00 saatleri arasında güneşte yeterince kalınsa da kış aylarında ve mevsim geçişlerinde yeterli D vitamini sentezi yapılamadığından çocuklara özellikle Ekim-Nisan ayları arasında D vitamini takviyesi verilmesi uygundur.D vitamini içeren balıklar (somon, ton, sardalya, makarel gibi yağlı balıklar), yumurta sarısı, süt, brokoli, maydanoz D vitamini yönünden zengin olmasına rağmen günlük D vitamini ihtiyacını karşılayamaz. Bu nedenle 1 yaşından küçük bebeklere günde 400 ünite, 1-18 yaş arası çocuklara günde 600 ünite katkı maddesi önerilmektedir. Bu vitaminlerin farklı formları bulunmakla beraber annelerin özellikle ilaç kullanımında dikkat ettiği katkı maddesi ve BHA içermeyen D vitamini seçenekleri bulunmaktadır. Son dönemlerde sprey formu gibi basit kullanımlı, saf zeytinyağı içinde sunulan D vitaminleri de tercih edilmektedir. Ancak bu takviyelerin doktor kontrolünde olması uygundur. Çünkü gereğinden fazla alınan D vitamini istenmeyen yan etkilere yol açabilir.” dedi.

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D vitamini Prof. Dr. Hilal Mocan Enfeksiyon

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