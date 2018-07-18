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D vitamini için günde 15 dakika yeter

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

Uzmanlara göre, D vitamininin en önemli kaynağı olan güneşten her gün 15 dakika yararlanmak vücudun ihtiyacını karşılıyor - SBÜ Gülhane E.A.H. Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sönmez: - "D vitamini üretmenin yolu günde 15 dakikalık güneşe maruz kalmaktır. Bu sırada güneş koruyucu krem de kullanmamak gerekiyor. Ülkemizde cilt kanseri korkusuyla güneş kremleri çok fazla kullanılıyor. O saatlerde güneşe çıkılmıyor. Günlük 15 dakika yeterli" - "D vitamini almak için D vitamini ampullerini kırıp içmeyin. D vitamini eksik olan insanların bağırsaklarından aşırı miktarda D vitamini emilmesine ait çekim gücü oluşur"

DUYGU YENER - Uzmanlara göre, D vitamininin en önemli kaynağı olan güneşten her gün 15 dakika yararlanmak vücudun ihtiyacını karşılıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağışıklık sisteminin hücre yenilenmesi ve metabolizma için çok önemli olduğunu söyledi.

D vitamininin genellikle kemik yoğunluğu oluşumunda önemli bir etkisi olduğuna işaret eden Sönmez, "D vitamini eksikliği, kemik mineral metabolizmasını bozduğu için bizi ilgilendirir. D vitamini eksikliği, kanserden Tip 1 diyabet gelişimine, bağışıklık sistemi hastalıklarının gelişimine kadar çok geniş yelpazede bir öneme sahiptir." dedi.

İleri düzeyde olan D vitamini eksikliğinin halsizlik, yorgunluk ve denge kayıplarına hatta yaşlılarda düşme gibi sorunlara yol açtığını aktaran Sönmez, "D vitamini eksikliği kas iskelet sisteminin denge yapısını bozabilir. Toplumumuzda da D vitamini eksikliği yüzde 70 civarındadır. Yaşlılarda ve evde bakım hastalarında D vitamini eksikliğinin ortaya çıkardığı en büyük belirti ise düşmelerdir." bilgisini paylaştı.

- "10.00 ve 15.00 saatleri arası sadece 15 dakika"

Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla güneşin ultraviyole ışınlarından mayıs ayından başlayarak kasım ayına kadar yararlanılabileceğini bildiren Sönmez, bu aylar arasında 10.00 ile 15.00 saatleri arasında güneşe çıkmak gerektiğine işaret etti. Sönmez, şunları söyledi:

"D vitaminin en önemli kaynağı güneştir. Vücudumuzun gövde kol bacak gibi geniş yüzeylerinin maruz kalması önemli. Bazen ellerini güneşe açıp bekleyen kişileri görüyorum. Bunlardan D vitamini üretilmez. D vitamini üretmenin yolu, günde 15 dakikalık güneşe maruz kalmaktır. Bu sırada güneş koruyucu krem de kullanmamak gerekiyor. Ülkemizde cilt kanseri korkusuyla güneş kremleri çok fazla kullanılıyor. O saatlerde güneşe çıkılmıyor. Günlük 15 dakika yeterli. Güneş kremini yüzümüze ve ellerimize her zaman sürelim. Yüzümüz ve ellerimiz bizim D vitamini sentezleyebileceğimiz yerler değil. En fazla cilt kanserinin görüldüğü yerlerdir. En akılcısı yüzümüzü ve ellerimizi her zaman korumak gövdemizi de 15 dakika güneşe tutmak olacaktır."

- "Haftada en az iki defa somon"

Prof. Dr. Sönmez, besinlerin de vitaminler açısından etkili olduğunu belirterek, vücutta üretilen D vitaminin sadece yüzde 10'unun besinlerden alındığını, çoğunluğunun güneşten sağlandığını da bildirdi.

D vitamini açısından çok fazla zengin besin olmadığına dikkati çeken Sönmez, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Vücudumuzda toplam üretilen D vitamininin sadece yüzde 10'u besinlerden alınan D vitaminidir, çoğunluğu güneşten alınır. Besinlere gelince, D vitamini açısından çok fazla zengin besin yoktur. Soğuk ülke balıkları bunun başında gelir. Günlük ortalama ihtiyacımız 800-1000 ünite civarındadır. Bunun besinlerden alınması çok zordur. Haftada iki veya üç defa soğuk ülke balığı somon tüketmek bir miktar fayda sağlayabilir. Yumurta ve süt konusunda günde 50 tane yumurta yemek gerekir ki bu mümkün değil."

- "D vitamini ampullerini kırıp içmeyin"

Prof. Dr. Sönmez, D vitamini eksikliğinin giderilmesinde D vitamini ampullerinin de çok kullanılmasının sakıncalarına da vurgu yaparak şunları kaydetti:

"D vitamini almak için D vitamini ampullerini kırıp içmeyin. D vitamini eksik olan insanların bağırsaklarından aşırı miktarda D vitamini emilmesine ait çekim gücü oluşur. Damla olarak kullandığımız halde bile bu damlayla çok rahat D vitamini alabilirsiniz aşırı D vitamini ampulle kırıp aldığınız zaman D vitamini vücutta aşırı miktarda birikmesine ve böbrek yetmezliğine yol açabilirsiniz. D vitamini eksikliğini mutlaka güneşle yerine koyalım ya da doktorunuzun önereceği birtakım damlalarla."

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Ampül D vitamini Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof.Dr.Alper Sönmez Sağlık Bilimleri Üniversitesi

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