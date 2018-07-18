D vitamini için günde 15 dakika yeter

DUYGU YENER - Uzmanlara göre, D vitamininin en önemli kaynağı olan güneşten her gün 15 dakika yararlanmak vücudun ihtiyacını karşılıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolik Hastalıklar Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağışıklık sisteminin hücre yenilenmesi ve metabolizma için çok önemli olduğunu söyledi.

D vitamininin genellikle kemik yoğunluğu oluşumunda önemli bir etkisi olduğuna işaret eden Sönmez, "D vitamini eksikliği, kemik mineral metabolizmasını bozduğu için bizi ilgilendirir. D vitamini eksikliği, kanserden Tip 1 diyabet gelişimine, bağışıklık sistemi hastalıklarının gelişimine kadar çok geniş yelpazede bir öneme sahiptir." dedi.

İleri düzeyde olan D vitamini eksikliğinin halsizlik, yorgunluk ve denge kayıplarına hatta yaşlılarda düşme gibi sorunlara yol açtığını aktaran Sönmez, "D vitamini eksikliği kas iskelet sisteminin denge yapısını bozabilir. Toplumumuzda da D vitamini eksikliği yüzde 70 civarındadır. Yaşlılarda ve evde bakım hastalarında D vitamini eksikliğinin ortaya çıkardığı en büyük belirti ise düşmelerdir." bilgisini paylaştı.