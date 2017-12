Günlük K vitamini ihtiyacı kadınlarda 90 mikrogram, erkeklerde 120 mikrogram dır. Uzun süre antibiyotik kullananlarda, yağ emilimini bozan ilaç kullananlarda, ciddi bağırsak ve karaciğer hastalığı olanlarda K vitamini eksikliği görülebilir.

Kemik sağlığı için D vitaminin olumlu etkisi uzun yıllardır bilinmektedir. D vitamini eksikliği olan kişilerde D vitamini takviyesi kalsiyumun atılımının engellenmesi ve kemiklere transportunu sağlar. Bu etkinin artması amacı ile D vitamini ile birlikte K2 nin kullanılması ile yapılan deneysel ve klinik çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu nedenle kemik sağlığı için birlikte kullanım önerisi yoktur.

Son aylarda D vitamininin yumuşak dokularda kalsifikasyonunu engellemek amacı ile K2 ile birlikte alınması önerilmektedir. Uzun süre çok yüksek dozda D vitamini kullanımının ciddi yan etkilerinin olduğu bilinmektedir. Yan etkilerden korunmak veya D vitamininin daha yararlı olması için K2 vitamini ile birlikte kullanımına dair bilimsel bir öneri bulunmamaktadır. Tartışılan konu kemik ve kardiovasküler sağlık için D vitamini ile birlikte K2 nin birlikte kullanımıdır.

