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Daday Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.04.2018 15:58 | Son Güncelleme

Daday Devlet Hastanesi, “Hastane Afet Planı” kapsamında düzenlenen acil durum tahliye tatbikatı gerçeğini aratmadı.Daday Devlet Hastanesi’nde ’Hastane Afet Planı’ kapsamında düzenlenen ve Daday Belediye’sinin katkılarıyla gerçekleşen tatbikata, Daday Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hastane Afet Planı Başkanı Uz.

Daday Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Daday Devlet Hastanesi, “Hastane Afet Planı” kapsamında düzenlenen acil durum tahliye tatbikatı gerçeğini aratmadı.
Daday Devlet Hastanesi’nde ’Hastane Afet Planı’ kapsamında düzenlenen ve Daday Belediye’sinin katkılarıyla gerçekleşen tatbikata, Daday Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hastane Afet Planı Başkanı Uz. Dr. Atakan Torun ve Hastane Müdürü İlhan Arslan koordinasyonunda gelen yangın ihbarı üzerinden yapılan tatbikatta senaryo gereği hastanenin bahçesinde yangın çıktı. Hastane personelleri tarafından çıkan yangına yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi. Daha sonra kısa bir sürede itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Hastane çatı katında kalan hastalar itfaiye ekipleri tarafından merdivenli arazöz yardımıyla kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan hasta ve yangınzedeler, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tatbikat gerçeğini aratmazken hastane yönetimi, Daday Belediyesi İtfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

Daday Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Daday Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

Daday Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı

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