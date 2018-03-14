‘Daha sağlıklı Bursa’ için iş birliği

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, insanların keyifle yaşadığı daha sağlıklı bir Bursa’yı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, ‘14 Mart Tıp Bayramı’ dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren sağlık personelini tebrik edip çiçek veren Başkan Aktaş, “Bursa’da Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alanda olduğu gibi sağlık işleriyle ilgili de çok ciddi hizmetleri hayata geçiriyoruz” dedi.

Başkan Aktaş, doğumdan ölüme dek insan sağlığı odaklı pek çok çalışmanın yapıldığını söyleyerek, “Hekimlerimiz, hemşire arkadaşlarımız, ekiplerimiz donanımlı bir şekilde çalışıyorlar. Bir yandan da ilkyardım gibi farklı eğitimlerle personelimizin daha donanımlı olması hedefiyle çalışıyoruz. Böyle hayırlı işin gerçekleştirilmesine emek veren tüm personelimizi tebrik ediyorum. Yaptığımız her iş değerli ve önemli. Biz insanların en zor anlarında varız. Her şeyin başı sağlık. Sağlık olmadan hiçbir şeyin anlamı ve değeri yok. Sağlıkta dakikaların ve hatta saniyelerin bile çok önemi var. Verdiğimiz eğitimlerle ve yaptığımız çalışmalarla şehrin daha sağlıklı bir şehir olması ve insanların da daha sağlıklı yaşamaları adına gayret ve heyecan içerisindeyiz” diye konuştu.