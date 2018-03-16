Daha sağlıklı eller için doktorlara kurs

Türkiye’de ilk kez İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesinde, Ortopedi ve Travmatoloji ile Plastik, Rekontstrüktif ve Estetik Cerrahi asistanları için “Kadavra Uygulamalı El Ve Üst Ekstremite Yumuşak Doku Defektlerinde Pratik Çözümler Flep Kursu” gerçekleştirilecek.

İEÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı laboratuvarında 31 Mart-1 Nisan tarihleri arasında 16 hekim, eğitim alacak. Ücretsiz yapılacak kursta, asistan hekimler, elleri kullanmayı engelleyen veya zorlaştıran tüm olumsuzlukları tedavi etmek için uygulanan cerrahi operasyonları, alanındaki uzmanlardan deneyimleyecek.

Kurs, İEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Süleyman Tetik ve Prof. Mürvet Hayran öncülüğünde İEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve İzmir Kent Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Akel’in kurs başkanlığı organizasyonuyla düzenlenecek. Kursta, Hacettepe Üniversitesinden Dr. Ali Emre Aksu Dokuz Eylül Üniversitesinden Dr. Kadir Bacakoğlu, İst-El’den Dr. Berkan Mesa, EMOT Hastanesinden Dr. İbrahim Kaplan, Ege Üniversitesinden Dr. Levent Küçük, Celal Bayar Üniversitesinden Dr. Taçkın Özalp, ve Ankara Üniversitesinden Dr. Savaş Serel eğitim verecek.

İEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Tetik, eğitimin ilk kez kadavra üzerinde gerçekleştirileceğini ve anatomi eğitiminde olmazsa olmazın kadavra olduğunu söyledi. Kursun el cerrahisinde uzmanlaşmak isteyen hekimlere destek amacıyla yapıldığını belirterek, “Ülkemizde el cerrahisi sürekli gelişmektedir. Ancak bu süreçte kadavra sağlanması konusunda sıkıntılar yaşamaktayız. Henüz hiçbir teknolojik gelişme bu uygulamanın yerini almaya aday görünmüyor. Anatomi için gelen bedenlerde 1-3 yıl arası eğitim ve bilimsel araştırmalar yapılabiliyor. El Cerrahisi yan dal eğitimi alan Ortopedi ve Travmatoloji ile Plastik, Rekontstrüktif ve Estetik Cerrahi asistanları, öncelik verdiğimiz kurs katılımcılarımız olacak. Her yıl da bu kursu yapmayı planlıyoruz. Kursta yumuşak doku kayıplarında canlı dokuyu vücudun başka bölgesine aktarma (pratik flep) çözümlerinin uygulamalı eğitimi verilecek” dedi.