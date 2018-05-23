Daha iyi bir yaşam ve kendiniz için yapacağınız bir kaç küçük değişiklik sayesinde aslında çok daha sağlıklı yaşamanız mümkün. Kendinize bencil davranmayı bırakırsanız her gün daha da sağlıklı bir gün olacaktır. Bu ip uçlarını takip edin.. İşte daha sağlıklı yaşamanın 6 yolu...

DOĞAYLA İÇ İÇE OLUN

Doğayla iç içe olmanın iyileştirici etkisi olduğu biliniyor. Araştırmalara göre doğayla barışık olmak ve açık havada bulunmak stresi azaltırken kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. Açık havada egzersiz yapma fırsatınız yoksa bile sık sık yakındaki yeşillik bir yere gidip en azından 15 dakika burada vakit geçirebilirsiniz.

SIK SIK ELLERİNİZİ YIKAYIN

Grip, soğuk algınlığı ve buna benzer diğer hastalıkların yüzde 80'i el temasıyla geçiyor. Gün içinde ellerinizi mümkün olduğunca çok yıkayın. İnsanların sadece yüzde 16'sı tuvalet ihtiyacını karşıladıktan sonra 20 saniye boyunca sabunla iyice ovalayarak el yıkama alışkanlığına sahip.

UYUYUN

Bir insanın ortalama günde yedi buçuk ile dokuz saat arası uyuması gerekir. Araştırmalara göre uykusuzluk, vücudun doğal ağrı kesici mekanizmasını bozarak bel ağrısı, baş ağrısı ve kas yorgunluğuna sebep oluyor. Eğer bir aydan fazla zamandır uykusuzluk veya gün içinde uykulu olma sorununuz varsa, bir uzmana danışın.