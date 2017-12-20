Dahil edemediğimiz dahiler

Dört yaşına geldiğinde ise hamamböceğinin anatomisi hakkında uzunca sohbetler yapıyoruz… Böyle sıralayıp gideceğim ama bundan sonrasında o anlatıyor ben dinliyorum:

“Dictyoptera familyasından olan bu böcekler yumurtlama yöntemi ile her mevsim üreyebilirler. Yumurtalarını sırtlarında taşıyabilirler. Bir yumurta paketinden 35-40 adet larva (yavru) meydana gelmektedir. Yumurtaları 18 günde yavru olarak çıkar. Üredikleri ortamda koloniler halinde yaşarlar, yılda 8-10 defa yumurtlarlar...”

Aslında daha okula başlamadan okuma yazmayı öğrenmiş, zihinden işlemler ve ileri matematik konularına giriş yapmış, uzay ve astronomi hakkında detaylı bilgilere sahip, birinci sınıfta ve 200 den fazla kitap okumuş birçok öğrenci çok uzaklarda değil hemen yanı başımızda. Peki, bu kadar hızlı öğrenebilen, aşırı duygusal, gelişimsel basamakları ön sıralarda bir çocuk için okullarımız, müfredatımız, öğretmenlerimiz uygun mu?

Üstün yetenekli öğrencilerin yaşadıkları zorlukları zihinsel engelli çocukların yaşadıklarına benzeten Tüm Üstün Zekalılar Derneği TÜZDER Genel Müdürü Tunahan Coşkun, üstün zekalı çocukların karşı karşıya kaldığı sıkıntılar hakkında şu bilgileri verdi: