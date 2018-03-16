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Dalaman’da pratisyen hekimlere “Adli Raporlama” eğitimi

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2018 13:01 | Son Güncelleme

Dalaman Devlet Hastanesinde göreve yeni başlayan pratisyen hekimlere “Adli Raporlama” eğitimi verildi.Dalaman Devlet Hastanesinde düzenlenen eğitimde Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ve Adli Tabip Uzmanı Dr.

Dalaman’da pratisyen hekimlere “Adli Raporlama” eğitimi

Dalaman Devlet Hastanesinde göreve yeni başlayan pratisyen hekimlere “Adli Raporlama” eğitimi verildi.
Dalaman Devlet Hastanesinde düzenlenen eğitimde Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz ve Adli Tabip Uzmanı Dr. Çetin Seçkin tarafından pratisyen hekimlere adli rapor, ölü muayene işlemleri ve otopsi gibi konularda bilgilendirmede bulunuldu.
Eğitimin yaklaşık 1 buçuk saat sürdüğünü ve örnek raporlar ile bilgilendirme yaptıklarını aktaran Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, seminer sonrası düzenlenen adli raporlarla soruşturmaların hızlı şekilde tamamlanmasının sağlandığına dikkat çekti.
Başsavcı Yılmaz, “Dalaman Devlet Hastanesi Başhekimliği ile yapılan görüşmeler sonucunda soruşturmaların hızlandırılması ve adaletin biran önce tecelli etmesi için hastanede görevli hekimlere yönelik adli konulara ilişkin seminer düzenlenmesine karar verildi. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görevli Adli Tıp Uzmanının da katılımı ile adli konulara ilişkin bilgilendirmede bulunduk. Aktardığımız bilgilerin ardından semineri soru cevap şeklinde tamamladık. Düzenlenen seminerin her iki kurum içinde faydalı olduğunu düşünüyorum.” dedi.
Başsavcı Yılmaz, ilerleyen süreçte “Adli Raporlama” eğitimi konulu semineri Ortaca Devlet Hastanesinde düzenlemeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

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