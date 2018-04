“Damar yolundan hayat yoluna” projesi

Bartın Turgut Işık Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, Türk Kızılayı Bartın Şubesi ve Karabük Kan Bağış Merkezi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen “Damar yolundan hayat yoluna” kan bağışı kampanyası başladı.

Cumhuriyet meydanında gerçekleşen kampanyanın açılışına Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, daire müdürleri, vatandaşlar, öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Dirim, “Türk Kızılayı yine görevi başında. Görüyorsunuz ki bu meydanda çok ciddi alt yapı desteğiyle kan vermek isteyen vatandaşlarımızın bağışlarını kabul etmek üzere güzel bir organizasyon yapılmış. Kan vermesinde sakınca bulunmayan bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kan vermek aslında çok sağlıklıdır. Bir bağışçı olarak şunu söyleyebilirim ki insan kan bağışladığı zaman kendini mutlu hissediyor ve o gün kendini güzel bir iş yapmış gibi hissediyor, manevi olarak da kendini rahatlamış hissediyor. Burada aynı zamanda kan bağışının yanı sıra kök hücre bağışı da kabul ediliyor. Kök hücre de ihtiyacı olan vatandaşlarımız için oldukça önemli ve kök hücresi bankamızın da güçlenmesi gerekiyor. Türk Kızılayı da bunun yine en önemli aktörlerinden birisidir. Böylesine güçlü bir ekiple burada güzel bir organizasyon hazırladıkları emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kampanya geçen sene de yapılmıştı ve artık neredeyse bir gelenek haline geliyor. Bartın’da her yıl bahar aylarında kan bağışı kampanyasını yaparak yaklaşık bin 500 ünite kan bağışı toplanması hedefleniyor. Bir gün hepimizin kan ihtiyacı olabilir. Bugün sağlıklıyız belki ama her an ne olacağı belli olmaz ve kan ihtiyacımız olduğunda kan bağışının ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Ama kan bağışını her zaman gündemimizde tutmalıyız. Bizler de bağışçı kervanına mutlaka katılalım. Batı Karadeniz’in tüm Kızılay Şube Başkanı ve Başkan Yardımcıları da buradalar, Bartın’daki bu önemli kampanyaya destek verdikleri için onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bartın’a kan merkezi kurulmasıyla ilgili olarak da verilir henüz değerlendiriliyor. Kan Merkezi’nin kurulabilmesi için belli bir potansiyel olması gerekiyor. Yakın gelecekte de bu şekilde devam edeceğiz gibi görünüyor ama potansiyelimiz arttığında Bartın’da da bir kan merkezi olacaktır" dedi.

Kampanyanın ilk gününe ise vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, açılışa katılan protokol üyeleri de kan verdi. Verilen kanların ardından açılış toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.