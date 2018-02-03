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Danimarka’da kanser tedavisinde yankı uyandıran yöntem

SAĞLIK HABERLERİ | 03.02.2018 13:19 | Son Güncelleme

Danimarka’da bulunan Odense Üniversite Hastanesinde kanser tedavisinde kullanılan bir yöntem yankı uyandırdı.Danimarka’nın Odense kentinde bulunan Odense Üniversite Hastanesinde, kanser hücrelerini ameliyatla almak yerine argon gazı zerk edilerek dondurulup öldürülmesi prensibine dayanan yöntemde cerrahi yöntemlerin yol açacağı ağrı, sızı ve risklerle karşılaşılmadığı bildiriliyor.

Danimarka’da kanser tedavisinde yankı uyandıran yöntem

Danimarka’da bulunan Odense Üniversite Hastanesinde kanser tedavisinde kullanılan bir yöntem yankı uyandırdı.
Danimarka’nın Odense kentinde bulunan Odense Üniversite Hastanesinde, kanser hücrelerini ameliyatla almak yerine argon gazı zerk edilerek dondurulup öldürülmesi prensibine dayanan yöntemde cerrahi yöntemlerin yol açacağı ağrı, sızı ve risklerle karşılaşılmadığı bildiriliyor. Bu yöntemle tedavi edilen kanser hastalarının müdahaleden hemen sonra evlerine dönebildikleri ve işbaşı yapabildikleri kaydedildi.

Tedavi yöntemi
Tedavi yönteminde, kanser hücrelerine üç iğne ile zerk edilen argon gazının kanser hücrelerinin eksi kırk dereceye ulaşıp donarak ölmelerini sağladığı belirtiliyor. Ölen kanser hücrelerinin ise doğal yollardan vücuttan atıldığı ileri sürülüyor. Bu yöntemle yapılan tedaviye kryo-tedavi (Dondurarak tedavi) adı veriliyor.
Geçtiğimiz günlerde böbrek kanseri olan 59 yaşındaki Tommy Clausen adında bir kanser hastası üzerinde denenen yöntem Danimarka dışından gelen doktorlar tarafından da izlendi. Söz konusu hastanın böbreklerinde bulunan 14 milimetrelik bir kanser tümörüne argon gazı zerk edildi ve hasta tedavinin hemen ardından evine gönderildi.
Odense Üniversitesi Radyoloji Bölümü Başhekimlerinden Ole Grauman, çok ince üç iğne ile argon gazı zerk ettiklerini belirtti. Grauman, tedavi yönteminde iğnelerin çok ince olması ve vücutta yol kat etmeleri nedeniyle diğer organların hasar görmediğini ve hastanın, tedavinin hemen ardından ayağa kalkabildiğini söyledi. Kryo-tedavisinin Danimarka’da kullanımının yaygınlaştığı ve bu yöntem sayesinde Danimarka’da kanser vakalarındaki iyileştirme oranlarında artış görüldüğü belirtildi.

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