Dans hem bedeni hem beyni iyileştiriyor

Son Güncelleme 4 saat önce SAĞLIK HABERLERİ | 29.12.2017 11:25 |4 saat önce

Dans etmek formda kalmayı sağlarken aynı zamanda zihinsel gücü artırıyor ve kişiyi mutlu ediyor. Kasları çalıştıran, stresi azaltıp motivasyonu artıran dansın beyin için de önemli faydaları bulunuyor. Uzmanlara göre dans etmek, beynin hafıza ve karar vermeyle ilgili bölgesini genişletiyor.

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, dans etmenin insan sağlığı için çok faydalı yönleri olduğunu söyledi. Sağlık için egzersiz ya da spor denildiğinde çoğunlukla yürümek, koşmak, futbol oynamak, bisiklete binmek gibi aktivitelerin akıllara geldiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, “Oysaki insanlık kültürünün yazılı kayıtlarından çok daha eski olan dans, fiziksel olarak bizi formda tutabilecek, eğlenceli başka bir yöntemdir” dedi. Dans etmek beyni geliştiriyor Yapılan bir araştırmaya göre dans eden çiftlerde demans riskininin %76 oranında azaldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, “Son dönemde özellikle nörodejeneratif (insan beynindeki nöronları etkileyen) hastalıklarla ilgili yapılan çalışmalarda, 18 ay boyunca dans eden ileri yaştaki kişilerin beyninde, beynin hafıza ve yön bulma ile ilgili bölgesi olan hipokampüsün bazı bölgelerinde belirgin hacim artışı olduğu görülmüştür” dedi. Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, dans etmek için geçerli pek çok neden sıralanabileceğini söylerken, dansın insan sağlığına olumlu etkilerini şöyle sıraladı:

Dans ederken pek çok kas grubu eş zamanlı olarak çalışır: Haftada 2 veya 3 kez yapacağınız dans ile fiziksel uygunluk, denge, genel sağlık ve koordinasyonunuzu artırabilirsiniz. Dans figürlerini öğrenme aşamaları esnasında beyninizde çalışır. Motor beceriniz, dikkatiniz ve hem uzak hem yakın hafızanız da bir anlamda eğitilmiş olur. Dans etmek stresi azaltır ve kötü ruh halini düzeltmeye yardımcı olur: Yapılan çalışmalar tekrarlanan coşkulu hareketlerin ‘mutluluk hormonu’ ismiyle bildiğimiz serotoninin kandaki miktarını daha fazla artırdığını ortaya koymuştur. Bu artışın ruh hali ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi vardır. Dans etmek stres yönetimini destekler ve kötü bir günü nasıl kurtaracağınızı size deneyimletir. Dans etmek motivasyonu artırır: Tek başınıza koşuyorsanız ya da egzersiz yapıyorsanız kolayca kendinize bir mazeret yaratıp içinizdeki isteksizliğe yenilebilirsiniz. Dans etmenin güzelliği, bir dans partneri veya bir grupla bunu eğlenceli biçimde yapabilecek olmanızdır.

Dans etmek herkes için uygundur ve özel bir yetenek gerektirmez: Ritmik hareket, insan hareketlerinin doğasında vardır. Yine de kişi mutlaka bedenini dinlemeli ve bireysel performansın hareketleri kişisel olarak ayarlamalıdır. Yaralanma riski düşüktür: Hobi olarak yaptığınız dans, eklemlere aşırı yük bindirmediği için avantajlıdır ve yeni başlayanlar için dahi yanlış yüklenmelere imkân vermez. Mutlaka diğer egzersizler gibi, ısınma, germe ve soğuma fazlarını içermelidir. Dans etmek zihni açar: Yapılan araştırmalar, uzun süre dans eden kişilerin dikkat ve entelektüel yetenek testlerinde diğer kişilere göre daha başarılı sonuçlar aldığını göstermiştir. Çünkü hem bireysel dans, hem de grupta bir koreografın dansına uyum sağlamak dikkat, uyarlama ve düşünme gerektirir. Dans etmek için kişinin kendi yaş düzeyinde ve kendi performansındaki kişilerle dans etmesinin daha faydalı olacağını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Yıldız Erdoğanoğlu, “Bu durum başlangıçta hayal kırıklığı yaşamanızı önlemeye yardımcı olacak ve zamanla daha iyi dans etmenizi sağlayacaktır” dedi.