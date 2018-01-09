Değişen yüksek tansiyon kriterleri erken teşhis için büyük önem taşıyor

Yüksek tansiyonun beraberinde birçok hastalığı da getirdiğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Sarıçopur,” Hipertansiyon halk dili ile yüksek tansiyon, dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içinde ilk sırada yer alıyor. Yüksek tansiyon kalp krizi, beyin krizi, kalp yetersizliği, kalpten çıkan ana damar olan aortanın yırtılması, kalp ritim bozuklukları, böbrek yetmezliği, görme bozuklukları gibi yaşam kalitesini önemli ölçüde bozan ya da ölüme sebep olan hastalıklara yol açabildiği gibi hayati organlara da ciddi zarar verebiliyor.” dedi.

Amerikan Kardiyoloji Derneğinin geçtiğimiz kasım ayında yayınlanan yeni hipertansiyon kılavuzunun detaylarını paylaşan Dr. Ahmet Sarıçopur,” Hipertansiyon konusunda zaman zaman dünyadaki kardiyoloji dernekleri kılavuzlar yayınlamakta ve bu konudaki bilgileri güncellemektedir. Bununla ilgili olarak en son Kasım 2017’de Amerikan Kardiyoloji Derneği yeni bir hipertansiyon kılavuzu yayınladı. Bu kılavuzla beraber önceki bilgilerimizde radikal değişiklikler oldu. Yeni kılavuza göre hipertansiyon limitleri aşağı çekildi. Önceden 140/90 mmHg yani halk dilindeki tabiri ile 14’e 9 değerinin üstü hipertansiyon olarak adlandırılırken; 120/80 mmHg altı normal, 120-129/80 mmHg yüksek tansiyon, 130-139/80-89 mmHg evre I hipertansiyon, 140/90 mmHg ve üstü evre II hipertansiyon olarak sınıflandırıldı. Daha önceki tanıma göre toplumun yüzde 30’u hipertansiyon hastası iken yeni tanımlama ile bu oran yüzde 46’ya çıkmıştır.” şeklinde konuştu.