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Deli dana nasıl bir hastalıktır, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.05.2018 12:20 | Son Güncelleme

İthal etlerde deli dana hastalığı iddiası geçmişte Avrupa'da ve Türkiye'de büyük tartışmalara yol açan deli dana hastalığı ile ilgili korkuları yeniden gündeme getirdi. Peki deli dana nasıl bir hastalıktır. Deli hastalığının belirtileri nelerdir, ne zaman ortaya çıkar? Deli dana tedavi edilebilir mi? İşte bu hastalık ile ilgili merak edilenler...

Deli dana nasıl bir hastalıktır, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

Türkiye'nin Polonya'dan ithal ettiği yaklaşık 3 bin sığır etinde deli dana hastalığına rastlandığı iddia edildi. Skandal ile birlikte geçtiğimiz yıllarda Avrupa'yı sarsan deli dana hastalığı ile ilgili endişeler yeniden gündeme geldi. Peki deli dana nasıl bir hastalıktır. İşte deli dana hastalığı ile ilgili detaylar...

DELİ DANA HASTALIĞI

Bovin spongiform ensefalopati (İngilizce: Bovine spongiform encephalopathy; sığırların süngerimsi beyin hastalığı) (BSE) veya daha yaygın ismiyle Deli dana hastalığı, ölümcül, 20. yüzyıldaki keşfiyle birlikte bulaşma mekanizması biyologları şaşırtan nörodejeneratif bir sığır hastalığıdır.

Sığır ölümleri diğer korkulan sığır hastalıklarındaki oranlara göre kıyaslanamayacak kadar küçük olsa da, insanlarda da görülmesi nedeniyle BSE ilgi çekmiştir. İnsanlarda Creutzfeldt-Jakob hastalığının bir çeşidine (vCJD) neden olduğu düşünülmektedir. Bu hastalığa yeni tip Creutzfeldt-Jakob hastalığı (new variant Creutzfeldt-Jakob disease, nvCJD) da denmiştir.

TEDAVİSİ YOK

Çok tehlikeli bir hastalıktır inekler arası salgına neden olabilir. Hastalığın etkeni prion denilen enfeksiyöz karakterde bir proteindir. Hastalığın ilerleyişini durduran bir tedavi bulunmamaktadır. Prion denilen proteinin yok edilmesi için bir organizmanın içindeki neredeyse tüm proteinlerin yok edilmesi gerekmektedir.

Deli dananın insanlarda yol açtığı Creutzfeldt Jakob hastalığı (CJD = Creutzfeldt–Jakob disease), tedavi edilemez ve değişmez bir biçimde ölümcül olan (mortalite %100) dejeneratif nörolojik bir hastalıktır. CJD, prion adı verilen proteinler nedeniyle oluşur. CJD çok nadir görülen (1/5.000.000) bir prion hastalığı olmasına rağmen diğer prion hastalıklarına oranla görülme olasılığı daha fazladır.

Hastalık beyin dokularının hızlı bir şekilde tahrip olmasına, beyin içerisinde küçük boşlukların oluşması nedeniyle beynin süngerimsi bir yapıya dönüşmesine neden olur.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
allahtan zengin degilizde kiymanin cok pahali oldugu bir cagda et yiyemiyoruz o yüzden rahatim.fakirliginde biyle avantajlari var iste :)
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