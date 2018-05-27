Deli dana nasıl bir hastalıktır, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir, tedavisi var mı?

Türkiye'nin Polonya'dan ithal ettiği yaklaşık 3 bin sığır etinde deli dana hastalığına rastlandığı iddia edildi. Skandal ile birlikte geçtiğimiz yıllarda Avrupa'yı sarsan deli dana hastalığı ile ilgili endişeler yeniden gündeme geldi. Peki deli dana nasıl bir hastalıktır. İşte deli dana hastalığı ile ilgili detaylar...

DELİ DANA HASTALIĞI

Bovin spongiform ensefalopati (İngilizce: Bovine spongiform encephalopathy; sığırların süngerimsi beyin hastalığı) (BSE) veya daha yaygın ismiyle Deli dana hastalığı, ölümcül, 20. yüzyıldaki keşfiyle birlikte bulaşma mekanizması biyologları şaşırtan nörodejeneratif bir sığır hastalığıdır.

Sığır ölümleri diğer korkulan sığır hastalıklarındaki oranlara göre kıyaslanamayacak kadar küçük olsa da, insanlarda da görülmesi nedeniyle BSE ilgi çekmiştir. İnsanlarda Creutzfeldt-Jakob hastalığının bir çeşidine (vCJD) neden olduğu düşünülmektedir. Bu hastalığa yeni tip Creutzfeldt-Jakob hastalığı (new variant Creutzfeldt-Jakob disease, nvCJD) da denmiştir.

TEDAVİSİ YOK

Çok tehlikeli bir hastalıktır inekler arası salgına neden olabilir. Hastalığın etkeni prion denilen enfeksiyöz karakterde bir proteindir. Hastalığın ilerleyişini durduran bir tedavi bulunmamaktadır. Prion denilen proteinin yok edilmesi için bir organizmanın içindeki neredeyse tüm proteinlerin yok edilmesi gerekmektedir.