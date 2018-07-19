"Delirten" hastalığın devasını Gülhane'de buldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Sunay Öztürk, daha beyaz diş isteğiyle girdiği operasyonların ardından tüm dişlerini çektirmek zorunda kalmış ve bu süreçte yaşadığı dayanılmaz ağrılar nedeniyle ötanazi istediğini belirterek, Türkiye'nin gündemine gelmişti.

Sağ alt çenesinde devam eden şiddetli ağrının da azaldığını kaydeden Öztürk, "Baştan bu ilaç tedavisi uygulansaydı bunlara hiç gerek olmayacaktı. Başarısız ameliyatlar geçirdim. Kesilen sinirler ağrıları tetikledi. Şu anda hocamız onları tamir ediyor. Ötanaziye kadar gelmem de bu yüzden oldu. Dayanılmaz ağrılar yaşadım. Hastaneye geldiğim günle yaşadığım ağrının şiddeti arasında dağlar kadar fark var. Keşke ameliyatlar olmasaydı, keşke böyle bir yol izlenmeseydi." ifadelerini kullandı.

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Öztürk, dişlerinin renginden rahatsız olduğu için tedaviye başladığını belirterek, "Gülemiyordum ama şu anki halime de çok pişmanım. Gittiğim ilk dişçi on tane dişimi kesti. Sonra ertesi gün alt çeneden on diş kesildi ve olay bu başladı. Sonra gittiğim diş hekimleri ve çene cerrahları... Bu arada kalp kapağımda hasar oldu. Yüksek tansiyon hastası oldum, dişlerimin hepsi çekildi." dedi.

Tek isteğinin ağrılarının tamamen son bulması olduğunu ifade eden Öztürk, bundan sonra tamamen takma diş kullanmanın bile kendisi için sorun olmayacağını söyledi.