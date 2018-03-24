Demir ve dopamin eksikliği huzursuz ediyor

Nöroloji Uzmanı Dr.Murat Gödel, toplumda sık görülen ve ciddi derecede uyku bozukluğuna sebep olan Huzursuz Bacak Sendromu (HBS) rahatsızlığının demir ve dopamin eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Özel Hayat Hastanesi’nden Nöroloji Uzmanı Dr.Murat Gödel, Huzursuz Bacak Sendromu(HBS) hastalığı hakkında uyarılarda bulundu. Hastalığın temelinde beyin sapındaki demir ve dopamin eksikliğinin yattığına dikkat çeken Dr.Gödel, hastalığın sıklığının yaş ile birlikte arttığını azımsanmayacak sayıdaki vakada 10 yaş altında da ortaya çıktığını, iki tip HBS olduğunu, bunlardan ilkinin genetik temellerinin olduğunu ve bunun sebebinin belirlenemediğini, ikincisinin ise belirli bir sebebe bağlı şekilde gerçekleştiğini hatırlattı.

Rahatsızlık hissinin akşam ve gece saatlerinde istirahatle daha da arttığını hatırlatan Dr. Gödel, bu hissin hareket etmeyle birlikte kısmen ya da tamamen düzeldiğini söyledi. Bazı hastalıklarında HBS sebep olabileceğinin altını çizen Dr.Gödel, bu hastalıkların tanınması ve tedavi edilmesinin, Huzursuz Bacak Sendromu tedavisinde önemli yer tuttuğunu dile getirdi. HBS olan hastaların bazı içecekler ve ilaçlardan uzak durması gerektiğine dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Murat Gödel, çoğu hastanın HBS nedeniyle yıllar süren bir rahatsızlık dönemi yaşadığını, doğru tanı ve tedavi sonuçlarıyla dramatik iyileşme ve rahatlama kaydedildiğini sözlerine ekledi.