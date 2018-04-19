Demircan: Terapi, modern hayatın bir ihtiyacı

İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU’NDA vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı problemlerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak amacıyla, “Motivasyon ve Beden Dili” semineri düzenlendi Başkan Demircan, “Günlük hayatta önemli veya önemsiz şeylere kızıyoruz. Bütün bunlar bir terapiye ihtiyaç hissettiriyor. Bu da modern hayatın bir ihtiyacı” dedi.

Vatandaşların kendini daha iyi tanımasına ve duygularına yön vermeyi öğrenmelerine yardımcı olmak amacıyla Beyoğlu’nda “Psikolojik Seminerler” düzenleniyor. Beyoğlu Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen seminerlerin 11'incisi Fetihtepe Semt Konağı’nda gerçekleştirildi. “Motivasyon ve Beden Dili” konulu seminerde Uzman Psikolog Yücel Sirkeci, katılımcılara bilgiler verirken, motivasyonun ne olduğunu ve kaynaklarının neler olduğunu anlattı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’da seminere katıldı.

“YENİLİKLERE AÇIK OLACAĞIZ”

Seminerlerin öneminden bahseden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Günlük hayatta önemli veya önemsiz şeylere kızıyoruz. Trafiğe canımız sıkılıyor, çevremizdeki olaylara takıyoruz. Bütün bunlar bir terapiye ihtiyaç hissettiriyor. Bu da modern hayatın bir ihtiyacı. Büyükşehir Belediyesi'nden rica ederek Çıksalın da bir yer yaptırdık. 15 tane doktor var. Bu doktorlar psikiyatri doktorları. Onlar Semt Konakları'nda dolaşsınlar, çünkü en azından bilgilenmek gerekiyor. Hayat böyle 7'den 70'e, doğumdan ölüme kadar öğreneceksin. Yani ben bildiğim her şeyi tükettim diyebilir miyiz? Hayır. Yeniliklere açık olacağız. Semt Konakları'nda bizim de yapmak istediğimiz bu. Semt Konakları'nda istiyoruz ki insanları hayata bağlayan sürekli bir yenilik sunalım. Bunları yapmaya çalışıyoruz” dedi.