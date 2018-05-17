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Demokratik Kongo'da Ebola salgını: 23 kişi öldü

17.05.2018 11:56 | Son Güncelleme

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kırsal bölgelerinde başlayan Ebola salgını, bir milyon kişinin yaşadığı Mbandaka kentine yayıldı. Uzmanlar salgını kentte kontrol altına almanın daha zor olmasından endişeleniyor.

Demokratik Kongo'da Ebola salgını: 23 kişi öldü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kırsal bölgelerinde başlayan Ebola salgını, bir milyon kişinin yaşadığı Mbandaka kentine yayıldı. Uzmanlar salgını kentte kontrol altına almanın daha zor olmasından endişeleniyor.

Sağlık Bakanı Oly Ilınga Kalenga, bu ay salgının ilk görüldüğü bölgeden 130 kilometre uzaklıktaki Mbandaka'ya ulaştığını doğruladı. Bu kent, başkent Kinşasa'nın da dahil olduğu çok sayıda bölgeye bağlanan önemli bir ticaret noktası.

Şu ana kadar tespit edilen 42 vakadan 23'ünde hastalar yaşamını yitirdi.

İç organlarda kanamaya yol açan Ebola, ciddi bir ölümcül hastalık.

Küçük bir miktar kan ile bulaşabilen Ebola'nın ilk belirtileri grip gibi olduğu için kolaylıkla fark edilemiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey yöneticilerinden Peter Salama, salgının kente ulaşmasının vaka sayılarında "patlama yaşanması potansiyeli" taşıdığını söylüyor.

BBC'ye konuşan Salama, "Bu salgında önemli bir dönüm noktası. Ebola kentte ve kırsal bölgelerde birbirinden çok farklı yayılma hızına sahip. Şimdi vakalarda büyük bir artış yaşanması ihtimali var" diyor.

Harita

Dünya Sağlık Örgütü Acil Hazırlık ve Müdahale Genel Direktör Yardımcısı Salama, Mbandaka'nın ticaret için kullanılan Kongo nehri üzerindeki konumunun, hastalığın 10 milyon kişinin yaşadığı başkent Kinşasa'nın yanı sıra komşu ülkeler olan Kongo ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yayılma ihtimalini artırdığını belirtiyor:

"Bu açıdan bakıldığında bu salgının önemi anlaşılıyor ve Mbandaka'ya acil müdahale edilmesi gerektiğini gösteriyor."

Doğrulanan, olası ve şüpheli Ebola vakaları ülkenin Equateur bölgesindeki üç ayrı sağlık bölgesinde tespit edildi.

Sağlık çalışanları virüsle temas kurma ihtimali bulunan 430 kiş tespit etti ve onların da iletişimde olduğu 4 bin kişinin izini sürmeye çalışıyor. Bu kişilerin büyük bir kısmı yalnızca motosikletle ulaşılabilen bölgelerde yaşıyor.

Ülkeye deneysel bir aşı gönderildi

Dünya Sağlık Örgütü, deneysel bir Ebola aşısından bölgeye 4 bin adet gönderildiğini, yeni sevkiyatların da yolda olduğunu açıkladı.

Ecza şirketi Merck'in geliştirdiği aşı henüz lisanslanmış değil fakat Batı Afrika'daki kısıtlı denemelerde başarı gösterdi.

Öte yandan ilacın -60 ile -80 derece arasında depolanması gerekiyor ve Demokratik Kongo'daki elektrik sistemleri güvenilir bir şekilde çalışmıyor.

Gözlemcilere göre uluslararası örgütlerin bu salgına gösterdiği ilgi, salgının ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

BBC'ye konuşan New York'ta yaşayan Ebola uzmanı Dr. Laurie Garrett, "Bu vakada çok hızlı bir tepki ve müdahale gördük" diyor ve ekliyor:

"Bu ücra bölgeye ulaşmak lojistik açıdan epey zor ve bu geniş bölgede aşılanması gereken kişilerin tespiti de kolay olmayacak.

"Daha önce salgının hızla yayıldığı dönemlerde bu tür önlemlerin alındığı olmamıştı."

2014 ile 2016 yılları arasında Gine, Liberya ve Sierra Leone'de Ebola nedeniyle 11 bin 300 kişi yaşamını yitirmişti.

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