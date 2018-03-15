Deneyimli doktorların yolları üçüncü kez kesişti

Aynı fakülteden 1993’te mezun olan ve Tarsus’ta aynı hastanede çalışan Nöroloji Uzm. Dr. Özgür Ünal ve Genel Cerrahi Uzm. Op. Dr. İbrahim Halil Karakan, ‘Hekimlikte 25’nci yıl’ plaketini de birlikte aldı.
Mersin Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlediği tören, Tarsus ilçesindeki Medical Park Hastanesi’nde görev yapan iki doktor için farklı bir anlam kazandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1993’te birlikte mezun olan, şimdi aynı hastanede çalışan Nöroloji Uzm. Dr. Özgür Ünal ve Genel Cerrahi Uzm. Op. Dr. İbrahim Halil Karakan, ‘Hekimlikte 25’nci yıl’ plaketini de birlikte aldı.
Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi Barış Salonu’nda düzenlenen ve Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan’ın yönettiği törende, 60 yıl ve üstü, 50, 40 ve 25 yılını dolduran doktorlara plaket verildi.
Nöroloji Uzmanı Dr. Özgür Ünal 25 yıl plaketini alırken, “Mesleğimi şimdiye kadar alnım açık şekilde yaptığımı düşünüyorum” dedi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Halil Karakan ise “Dünyaya bir daha gelsem, yine doktor olurdum” diye konuştu.
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