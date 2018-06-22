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Denizli ve Samsun şehir hastaneleri için ön yeterlik ihalesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.06.2018 19:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün Samsun ve Denizli illerinde yaptıracağı şehir hastanelerinin ön yeterlik ihaleleri sonuçlandı - Şehir Hastaneleri için ilk teklifler temmuz sonunda alınacak

Sağlık Bakanlığınca Denizli ve Samsun Şehir Hastaneleri için ön yeterlik ihalelerinin sonuçlandığı, ilk tekliflerin temmuz sonunda alınacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün Samsun ve Denizli illerinde yaptıracağı şehir hastanelerinin ön yeterlik ihaleleri sonuçlandı.

Buna göre, 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi ön yeterlik ihalesine toplam 18 firma başvuru yaptı. İncelenen başvuru dosyalarından 13’ü ön yeterlilikten geçti.

Bin 50 yataklı Denizli Şehir Hastanesinin ön yeterlik ihalesinde ise toplam başvuru dosyası sayısı 18 olurken, bu başvurulardan 12'si olumlu sonuçlandı.

Bu kapsamda Denizli ve Samsun Şehir Hastaneleri için ilk teklifler temmuz sonunda alınacak.

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