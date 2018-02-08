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Denizli’de 2 bin 134 kişi sigara bırakma polikliniklerine başvurdu

SAĞLIK HABERLERİ | 08.02.2018 11:29 | Son Güncelleme

Denizli’de 2017 yılında 2 bin 134 kişi sigara bırakma polikliniklerine başvurdu, 398 kişi sigara bıraktı.Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Dr.

Denizli’de 2 bin 134 kişi sigara bırakma polikliniklerine başvurdu

Denizli’de 2017 yılında 2 bin 134 kişi sigara bırakma polikliniklerine başvurdu, 398 kişi sigara bıraktı.
Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk, 2017 yılında 2 bin 134 kişinin sigarayı bırakmak için başvuruda bulunduğunu söyledi. Öztürk, sigaranın dünyada ve Türkiye’de önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görüldüğünü, içerisinde yüksek oranda nikotin bulunduğu için de bağımlılık yaptığını kaydetti. Öztürk, "Sigara içmek sağlık için risk oluşturmakta ayrıca kişi, aile ve ülke ekonomisine ciddi yük getirmektedir. Sigara kalp ve damar hastalıkları, bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları ve KOAH, damarlarda tıkanma ve buna bağlı oluşabilecek felç gibi rahatsızlıklara yol açmaktadır. Gebelik döneminde sigara içilmesi erken doğuma ve buna bağlı olacak çocukta gelişim bozukluklarına neden olabilmektedir. Ayrıca günde bir paket sigara içen bir kişi yaklaşık 20-30 yıl içinde sigara için yaklaşık 100 bin TL’lik harcama yapmaktadır. Sigara kullanımıyla birlikte oluşabilecek hastalıkların tedavisi için de yıllar boyunca harcama yapılması gerecektir. Sonuç olarak hem sigara satın almak için yapılan harcamalar, hem de hastalanan kişiler için yapılacak sağlık harcamaları ülkemiz açısından önemli bir maddi yük getirecektir" dedi.
Sigarayla mücadele konusunda Denizli’de önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Öztürk, "Sigara bırakmayı düşünenler 24 saat açık olan Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma Hattını (ALO171) arayarak destek alabilirler. Yine Sigara Bırakma Polikliniklerine başvurarak merkezde bulunan ve sigara bırakma konusunda eğitim almış hekimlerin yardımı ve yönlendirmesiyle sigarayı bırakabilirler. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından sigarayı bırakma tedavisi alan kişilere ücretsiz ilaç dağıtımı da yapılmaktadır" ifadelerini kaydetti.
Öztürk, 2017 yılında 2 bin 134 kişinin sigara bırakma polikliniklerine başvurduğunu, bunlardan 398’inin sigarayı bıraktığını söyledi.

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