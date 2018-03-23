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Dentapol Çayyolu kapılarını gülümsemeye açıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.03.2018 10:55 | Son Güncelleme

Dentapol Kliniklerinin üçüncü halkası olan Dentapol Çayyolu açılıyor.1997 yılında Ankara’da Dentapol adıyla kurulan klinik; franchise yöntemiyle yıl sonuna kadar ülke çapında 15 şubeye ulaşarak kaliteli, güvenilir ve her ihtiyaca cevap veren diş hekimliği hizmetini tüm Türkiye’de sunmayı planlıyor.Zincir diş kliniği modeliyle Ankara ve Antalya’dan sonra üçüncü halka olan Dentapol Çayyolu, dünya standartlarını belirleyen uluslararası üne sahip kliniklerle aynı teknolojik ekipmana ek olarak, Dentapol Academy sayesinde dünya çapındaki gelişmeleri takip ederek, bilgilerini sürekli güncelleyen kadrosu ve benimsediği “daima güler yüzlü hizmet” ilkesi ile kapılarını açmaya hazırlanıyor.Ayrıca, aynı çatı altındaki ikinci marka olan dentaGROSS ile hizmet kalitesini düşürmeden daha ekonomik kurulum, hastalar açısından da daha uygun maliyetli hizmet vermeyi ve Türkiye’nin her noktasına erişmeyi hedeflediklerini belirten Entamed International CEO’su Dişhekimi Yalçın Genç bu, "25 Mart Pazar günü yapılacak olan açılışımızda, bizi tanıyan dostlarımızı ve tüm halkımızı sevincimizi paylaşmaya ve bizimle tanışmaya davet ediyoruz" dedi.

Dentapol Çayyolu kapılarını gülümsemeye açıyor

Dentapol Kliniklerinin üçüncü halkası olan Dentapol Çayyolu açılıyor.
1997 yılında Ankara’da Dentapol adıyla kurulan klinik; franchise yöntemiyle yıl sonuna kadar ülke çapında 15 şubeye ulaşarak kaliteli, güvenilir ve her ihtiyaca cevap veren diş hekimliği hizmetini tüm Türkiye’de sunmayı planlıyor.
Zincir diş kliniği modeliyle Ankara ve Antalya’dan sonra üçüncü halka olan Dentapol Çayyolu, dünya standartlarını belirleyen uluslararası üne sahip kliniklerle aynı teknolojik ekipmana ek olarak, Dentapol Academy sayesinde dünya çapındaki gelişmeleri takip ederek, bilgilerini sürekli güncelleyen kadrosu ve benimsediği “daima güler yüzlü hizmet” ilkesi ile kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Ayrıca, aynı çatı altındaki ikinci marka olan dentaGROSS ile hizmet kalitesini düşürmeden daha ekonomik kurulum, hastalar açısından da daha uygun maliyetli hizmet vermeyi ve Türkiye’nin her noktasına erişmeyi hedeflediklerini belirten Entamed International CEO’su Dişhekimi Yalçın Genç bu, "25 Mart Pazar günü yapılacak olan açılışımızda, bizi tanıyan dostlarımızı ve tüm halkımızı sevincimizi paylaşmaya ve bizimle tanışmaya davet ediyoruz" dedi.

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