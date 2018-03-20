"Depresyon 9 belirtiyle ortaya çıkıyor" 

İSTANBUL, (DHA)-MEMORİAL Bahçelievler Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Prof. Dr. Ercan Abay her yaş grubunda rastlanan depresyon belirtileri ve alınması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulunarak kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bu rahatsızlıkla başetme konusunda uyarılarda bulundu.

Çağımızın en önemli rahatsızlıklarından biri olan depresyona her yaş grubunda sıklıkla rastlandığına işaret eden prof Ercan Abay, Kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bu sorunla mücadelede uzman yardımı almak, sosyal hayattan kopmamak, egzersiz yapmak ve dostlarla sıkıntıları paylaşmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

Memorial Bahçelievler Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Prof. Dr. Ercan Abay, depresyon belirtileri ve alınması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulundu ve bu rahatsızlıkla ilgili bilgi verdi.

HER 5 KİŞİDEN 1’İ YAŞAMININ BIR DÖNEMİNDE DEPRESYON İLE KARŞILAŞIYOR

Derin üzüntüler, stres, sıkıntı, yaşam şartları, ekonomik sorunlar ve daha uzayıp giden bir sorunlar liste olduğunu söyleyen Memorial Bahçelievler Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Prof. Dr. Ercan Abay "Bu liste daha da uzayabilmektedir Her insanın hayatı boyunca karşılaşabileceği bu tür problemler, başa çıkılamaz hale geldiğinde ruh halinde sorunlara neden olabilir. Ancak üzüntü ve keder halinin günlük aktiviteleri engelleyecek bir hal alarak, uzun sürmesi ve işlevselliği bozması depresyon gelişiminin belirtisi olabilmektedir. Depresyon tanısının koyulabilmesi için kişideki bazı özellikler sorgulanmalıdır" diye konuştu.