Derik’te karın germe ameliyatı yapıldı

Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Derik İlçe Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde ilk kez karın germe ameliyatı gerçekleştirildi.

Hastanede görev yapan Op. Dr. Hüseyin Yönder tarafından iki hastaya uygulanan ameliyatta hastaların büyük boyuttaki karın fıtıkları onarıldı. Fazla doğum yapan hastalarda oluşan karın sarkmaları karın germe ameliyatı ile düzeltildi. Aynı seansta iki ameliyatın yapıldığı hastalar düzenli takip sonrası taburcu edildi. Hastaların memnuniyet oranlarının yüksek olduğunu dile getiren Operatör Doktor Hüseyin Yönder, karın derisindeki sarkmaların hastalarda bel ve sırt ağrısı, deri katlantılarının olduğu bölgelerde ise tahriş ve enfeksiyon neden olduğunu söyledi.

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, “Sağlık camiası olarak Derik ilçemizde böyle başarılı ameliyatların yapılması hem bizim için hem de Derik ilçemiz ve civarında yaşayan halkımız açısından mutluluk ve gurur verici bir durumdur. Endoskopi yapmak için Derik’in en ücra köşesinden Mardin’e veya Kızıltepe’ye gelen vatandaşımız artık kendisine eziyet gibi gelen bu yolu kullanmayacak. Kendi ilçesinde ulaşım açısından hiç sıkıntı yaşamadan tedavisini olup rahatça eve gidebilecektir. Vatandaşımızın hayır duasını almak bizim için en büyük teşekkürdür. Halkımızın en uygun şekilde sağlık hizmeti alabilmesi için ben ve arkadaşlarım tüm imkânları zorlayarak hizmet sunmaya devam etmekteyiz” dedi.