HABER

Derya, annesinden karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.02.2018 16:36 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde, 3.5 yıldır karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen Derya Yıldız (6), annesi Fatma Yıldız’dan yapılan nakille sağlık buldu.

Aytekin KALENDER/ÇAYELİ (Rize) ,(DHA)- RİZE'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinde, 3.5 yıldır karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen Derya Yıldız (6), annesi Fatma Yıldız’dan yapılan nakille sağlık buldu. Büyükköy beldesi Kirazlı Mahallesi’nde yaşayan Fatma ve Hızır Yıldız çifti, 16 yıldır çocuklarının sağlık sorunlarınının tedavisi için uğraş veriyor. Karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil yapılan ve sağlığına kavuşan oğulları Yusuf’un (15) ardından kızları Derya da aynı hastalıkla karşı karşıya kaldı. Sürekli kaşınan, uyku problemleri yaşayan Derya, 3.5 yıl karaciğer nakli için bekledi. Derya için devreye giren İl Sağlık Müdürlüğü, anne Fatma Yıldız’a yapılan tetkikleri sonucu şeker tedavisi yapılması ve zayıflaması halinde kızına karaciğer nakli için uygun olduğunu belirtti. Diyete başlayan ve 2.5 ay şeker tedavisi gören anne, yaklaşık 5 kilo verdi. Derya, annesinden yapılan karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu. . Kızının şimdi çok iye olduğunu belirten Fatma Yıldız, “Allah’a hamdolsun. Bundan daha büyük mutluluk olur mu? Kızım eskiden uyuyamıyordu. Şimdi çok rahat ve keyifle uyuyor. Bugünü gördük, benden mutlusu yok” dedi. Fatma Yıldız, kendileri ile yakından ilgilenen İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

Pınar Altuğ botoksu abarttı! Son görüntüsü şoke etti

'Fantezi' diye bağlayıp sopayla dövmüş

'Fantezi' diye bağlayıp sopayla dövmüş

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya Nadir Hastalıklar Günü

Dünya Nadir Hastalıklar Günü

Lazer ile aşırı kıllanmaya son

Lazer ile aşırı kıllanmaya son

Akran zorbalığında çocuğa zamanında yardım edilmeli

Akran zorbalığında çocuğa zamanında yardım edilmeli

Hayvan kemiğinden yapay çene kemiği

Hayvan kemiğinden yapay çene kemiği

Diyetlerde yapılan en büyük 5 hata!

Diyetlerde yapılan en büyük 5 hata!

Yüz felcine karşı soğuk havalarda kulaklarınızı koruyun!

Yüz felcine karşı soğuk havalarda kulaklarınızı koruyun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.