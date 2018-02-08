Devlet, 1 milyon 758 bin hastaya şifa oldu

Çerkezköy Devlet Hastanesi 2017 yılı içerisinde 1 milyon 758 bin 410 hastaya, 47 uzman, 17 pratisyen ve 307 yardımcı sağlık personeliyle hizmet verdi. Hizmete girdiği günden bugüne sadece Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinin yanı sıra tüm Tekirdağ ve Trakya’dan aldığı hasta sevki ile hizmet veren Çerkezköy Devlet Hastanesi, 47 uzman hekim, 17 pratisyen ve 307 yardımcı sağlık personeli ile bir yıl içerisinde polikliniklerde 589 bin 600, acil muayenelerde 289 bin 605 ve ayaktan muayenelerde 879 bin 205 hastaya müdahalede bulundu. Personel eksikliğine rağmen 1 milyon 5 bin 463 nüfuslu Tekirdağ il geneli nüfusu dikkate alındığında, 1 milyon 758 bin 410 hastaya hizmet veren Çerkezköy Devlet Hastanesi büyük bir başarıya da imza attı. 204 yataklı hastanede 2017 yılı içerisinde 289’u birinci basamak erişkin yoğun bakım, 314’ü birinci basamak yeni doğan yoğun bakım, 464’ü ikinci basamak yoğun bakım olmak üzere toplam 12 bin 243 hasta hastanede yatarak tedavi gördü. Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde 412 A grubu, bin 504 B grubu, 3 bin 069 C grubu, 948 D grubu, 722 E grubu, Bin 511 D grubu günübirlik, Bin 89 E grubu günübirlik olmak üzere toplam 9 bin 255 ameliyat gerçekleşti. Yine yıl içerisinde gerçekleşen toplam bin 757 doğumdan 612’si sezaryen doğum, bin 145’i de normal doğum olarak gerçekleşti. Hemodiyaliz ünitesinde ise, günde ortalama 27 hastaya olmak üzere toplam 3 bin 996 seans diyaliz işlemi yapıldı. Ayrıca 2 Haziran 2017 tarihinde ikinci seviye acil servis, 1 Ocak 2018 tarihinde de 6 yataklı üçüncü seviye yoğun bakım ünitesi faaliyete geçti.

"Hımss Emram-6 sertifikası aldı"

Sağlık Bakanlığı’nın 2013-2017 stratejik planında ‘Bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına bağlı tesislerde ‘Dijital Hastane’ kavramını oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla yapılan HIMSS akreditasyon çalışmalarını tamamlayıp 20 Kasım 2017 tarihinde resmi başvurusunu yaptı ve ve 29 Aralık 2017 tarihinde yapılan denetimle HIMSS EMRAM-6 sertifikasını almaya hak kazandı.

"Hımss Emram-6 Nedir?"

EMRAM ile hastanelerin dijital olma seviyeleri uluslararası düzeyde derecelendirilmektedir. Bu süreçte sağlık kuruluşunun işleyişinde bilişim teknolojilerini kullanma seviyesi denetlenerek akredite edilir. HIMSS, başvuru yapan hastanelerin dijital süreçlerini değerlendirmek ve seviyelerini belirlemek için dünyaca kabul edilen akreditasyon ve standart modeli olan EMRAM’ı kullanmaktadır. Bu model ile hastaneler 1 ile 7 arasında seviyelendirilerek, dijital sürecini 6’ncı ve 7’nci seviyeye kadar tamamlamış hastaneler belgelendirilmektedir. HIMSS, EMRAM seviyelendirmesi ile hastanelerin sürekli gelişen sağlık bilişimi teknolojilerine uluslararası standartlarda uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır.