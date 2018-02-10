Devlet hastanesinde bazı poliklinikler akşam da hizmet verecek

Afyonkarahisar’da acil serviste meydana gelen yığılmaları önlemek ve hastalara daha iyi hizmet sunabilmek adına bazı polikliniklerin 17.00 ile 23.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladığı bildirildi.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde dün akşam saat 17.00’da başlanılan uygulama ile hastaların daha iyi hizmet alabilmeli sağlanmış oldu. Ortopedi, Dahiliye, KBB, Çocuk Sağlığı polikliniklerinde yapılan uygulamayla saat 17.00-23.00 arasında acil servis hizmeti sunulacak. Böylece acil servislerdeki yoğunluğunda önünü geçilirken hastaların daha iyi hizmet alabilmelerinin sağlanacağı bildirildi.
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