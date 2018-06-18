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DHI saç ekimi tekniğinin faydaları

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.06.2018 14:14 | Son Güncelleme

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları, DHI saç ekimi tekniğinin özelliklerini sizler için anlattı.

DHI saç ekimi tekniğinin faydaları

DHI saç ekimi tekniği sağlıklı ve canlı saç köklerinin donör bölgeden tek tek alınması tekniğidir. FUE saç ekimi tekniğinin ilk aşaması olan saç köklerinin alınması işlemi tek tek gerçekleştirilirken ikinci aşaması ise alınan köklerin tek tek ekilmesidir.

DHI tekniği nasıl uygulanır?

DHI saç ekimi tekniğinde saç kökü kanalları neşter yerine iğne kullanılarak düz yerine yuvarlak kanallar açılmaktadır. Saç kökleri DHI tekniğiyle düz kesili saç kanalları yerine ince iğnelerle açılan yuvarlak kanallar içine ekilir. Saç ekimi işleminde saç kökleri doğal çıkış yönü hesaplanarak ekilir. Yuvarlak açılan saç kanalları ise ekilen saç köklerinin açısını korumasına daha fazla yardımcı olabilir. Saç kökleri alınırken doğal çıkış yönleri belirlenir ve saç dökülmesinin yaşandığı bölgelere alınan saç kökleri peş peşe açılan yuvarlak kanallar içine ekilir.

DHI yani iğneyle saç ekimi tekniği zahmetli ve çok fazla detay gerektiren bir işlemdir. Her saç ekimi seansında ortalama 1.500-7.500 saç kökü ekilebilir. DHI saç ekim tekniği ile saç ekim ameliyatları en az iki günde tamamlanır. Bu yöntem saç ekimi teknikleri arasında en firesiz ve en risksiz olan yöntemdir.

Saç tasarımında esneklik sağlar

DHI saç ekimi tekniğinin sağladığı en büyük avantaj ekilen saç köklerinin açısını koruması ve daha yoğun saç ekimi yapılmasını sağlaması sayesinde çok daha doğal görünümlü sonuçlara ulaşılmasıdır. DHI yani iğneli teknik ile kelleşmenin olduğu bölgeye daha yoğun saç ekimi
yapılabilmektedir. Santimetre kareye düşen kök yoğunluğunun artması, saç ekimi işleminin başarısını ve kalitesinin de artmasını sağlamaktadır.

Saç ekim işleminin doğal bir görünüm ile sonuçlanması için saçın döküldüğü alana yeterli yoğunlukta saç kökünün ekilmesi, saç köklerinin çıkış yönünün doğru olması ve ön saç çizgisinin yüze uygun tasarlanması çok önemlidir. Santimetre kareye düşmesi gereken saç yoğunluğu 40 ila 45 saç kökü arasında olmalıdır.

Saçın çıkış yönü doğru belirlenir

Saçın çıkış yönü de DHI tekniği ile kontrol altına alınmış olur. İnce uçlu iğneler yardımı ile açılmış olan yuvarlak kanallar sayesinde ekilen saç köklerinin yön değiştirme ve açısının değişme ihtimali ortadan kalkar. Ekilen bütün saç kökleri saçlı kısmından tutularak açılan kanalların içine yerleştirilir, bu sayede saç köklerinin zarar görme riski en aza indirilir.

Yara izi oluşmaz

DHI saç ekimi tekniğinde ince uçlu iğneler kullanıldığı için kesi, dikiş ve yara izi oluşmaz. Tüm bunlar iyileşme sürecinin 2 ya da 3 gün içinde tamamlanmasını sağlar. Saç ekimi işlemi sonrasında gündelik yaşama daha hızlı dönülmek isteniyorsa iğneli teknik olan DHI saç ekimi tekniği tercih edilmelidir. Doğal saç gibi normal yoğunluğa sahip olunan bu teknik ile istenilen gürlükte saçlara daha kısa iyileşme süreci ile sahip olunabilir. DHI saç ekimi tekniği ile saç ekiminde hiçbir yan etki yoktur. Saç ekiminden sonraki 1 yıl içinde yeni saçlar tamamen çıkmış olur.

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