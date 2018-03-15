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DHMİ çalışanlarına ‘Stres’ semineri

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.03.2018 10:48 | Son Güncelleme

Elazığ’da Devlet Hava Meydanı İşletme Müdürlüğü(DHMİ) çalışanlarına ‘Stres’ semineri verildi.Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından Elazığ DHMİ çalışanlarına ‘Stres’ semineri verildi.

DHMİ çalışanlarına ‘Stres’ semineri

Elazığ’da Devlet Hava Meydanı İşletme Müdürlüğü(DHMİ) çalışanlarına ‘Stres’ semineri verildi.
Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından Elazığ DHMİ çalışanlarına ‘Stres’ semineri verildi. Psikolog Çağla Gül, tarafından verilen seminerde stresten uzak durma ve motivasyon koruma gibi konular hakkında bilgi verildi.
Olumlu ve olumsuz stres hakkında bilgi verdiklerini belirten Psikolog Çağla Gül, “Bugün Devlet Hava Meydanı çalışanlarına bir seminer düzenledik. Seminerin içeriğinde olumlu stres ve olumsuz stres hakkında bilgi verdik. Stresi normal var olan stresten nasıl ayır edebileceğimiz, motivasyonumuzu nasıl koruya bileceğimiz, stresten uzaklaşmak için neler yapıp hangi yöntemleri denememiz gerektiği üzerinde durduk. Bununla beraber 24 saat hizmet veren çok yoğun tempoyla çalışan personellerimizin biyolojik dengeyi nasıl koruya bilecekleri, yolcular ve personellerin birbirleriyle olan doğru iletişimi nasıl sağlaya bilecekleri üzerinde durduk. Aynı çalışmalarımızı diğer kurumlarımızda da gerçekleştirme hedefindeyiz” dedi.
Psikolog Çağla Gül’ün verdiği seminere hastanenin Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten ve DHMİ çalışanları katıldı

DHMİ çalışanlarına ‘Stres’ semineri

DHMİ çalışanlarına ‘Stres’ semineri

DHMİ çalışanlarına ‘Stres’ semineri

DHMİ çalışanlarına ‘Stres’ semineri

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