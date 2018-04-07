Didim de kan bağışı sürüyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, Türk Kızılay Kan Bankası’nın düzenlediği “Kan Bağışı Hayat Kurtarır” kampanyası sürüyor.

Türk Kızılay’ın kan bağışı alımı kampanyası çerçevesinde Dr. Yunus Özarslan nezaretinde kan alımına başladı. Didim Merkez Cami önünde gezici tırın konuşlandırılması ile başlatılan, "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" sloganı ile ilçede kan bağışın iki gün süreceği belirtildi.

Didim’de Pazar gününe kadar devam edecek kan bağışı alımı saat 10.00 ile 17.00 arası yapılacağı, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğu ve kampanya çerçevesinde ilk gün de 63 ünite kan alındığı belirtildi.