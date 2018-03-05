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Didim’de kan bağışı kampanyası sürüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2018 09:22 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde, Türk Kızılay Kan Bankası’nın düzenlediği “Kan Bağışı Hayat Kurtarır” kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.Türk Kızılay’ın kan bağışı alımı kampanyası çerçevesinde Dr.

Didim’de kan bağışı kampanyası sürüyor

Aydın’ın Didim ilçesinde, Türk Kızılay Kan Bankası’nın düzenlediği “Kan Bağışı Hayat Kurtarır” kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Türk Kızılay’ın kan bağışı alımı kampanyası çerçevesinde Dr. Nihat Kılıç nezaretinde kan alımına başladı. Didim Merkez Cami önünde gezici Otobüsün konuşlandırılması ile başlatılan, “Kan Bağışı Hayat Kurtarır” sloganı ile ilçede kan bağışın üç gün süreceği belirtildi.
Kış ayları dolayısıyla kan bağışında düşüş yaşandığını belirten Dr. Nihat Kılıç, Didim’de üç gün devam edecek kan bağışı alımı saat 10.00 ile 17.00 arası olduğunu ifade ederek, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu ve kan bağışı kampanyası Didim’in ardından Gezici Tır ile Çine ilçesine geçileceği ve belirli periyotlarla il genelinde tüm ilçelerde devam edeceğini kaydetti.
Didim de düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dr. Nihat Kılıç, ilk gün de 57 ünite kan alındığı belirtti.

Didim’de kan bağışı kampanyası sürüyor

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