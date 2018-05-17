HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Diğer canlılardan karaciğer nakli için düğmeye basılıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.05.2018 11:26 | Son Güncelleme

Karaciğer naklinde önemli bir merkez durumundaki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde Hepatoloji Laboratuvarı kurulması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor - Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz: - "Laboratuvarda karaciğer tümörlerinin sebebine ve ameliyat dışı yöntemlerle tümörleri tedavi edebilmeye yönelik bilimsel çalışmalar yapacağız" - "Hastalar sağlıklı bireylerden karaciğer almasın diye belki farklı canlı türlerine yönelerek araştırmalar yapacağız. Farklı canlı türlerinden insanlara karaciğer nakli yapılabilmesi için çalışmalar yapacağız"

ORHAN YOLDAŞ - Karaciğer naklinde uluslararası başarılara imza atan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde kurulacak Hepatoloji Laboratuvarında, karaciğer nakillerinin sağlıklı donörler yerine diğer canlı türlerinden yapılabilmesi için çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada bulunan Turgut Özal Tıp Merkezinde yeni tedavi yöntemleri üzerine çalışmalar da yapılıyor.

Bu kapsamda karaciğer konusunda bilimsel araştırmaların yürütüleceği Hepatoloji Araştırma Laboratuvarının kurulması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Kurulacak laboratuvarda, alkol bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD), karaciğer kanseri (hepatoselüler karsinoma), kök hücre ve doku mühendisliği araştırmaları gibi konularda bilimsel çalışmalar yapılacak.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinde ileri düzey karaciğer araştırmaları yapacak laboratuvarı kurmak amacıyla geçen yıl başlattıkları çalışmanın devam ettiği söyledi.

Bu kapsamda laboratuvarın altyapı çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Kızılay, "Bu yıl sadece klinik başarılarla değil, ileri düzeyde laboratuvar çalışmalarıyla, bilimsel araştırmalarla karaciğer nakli ve karaciğer hastalıkları konusunda enstitümüzün bilinirliği artacak. Çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum. Yılmaz ve ekibi Türkiye ve Avrupa'da gösterdikleri bir numara olma başarısını, bu yıl çok daha ileriye taşıyacak. Karaciğer nakli ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde birkaç yıl içinde dünyada bir numara olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

- "Türkiye'nin bu konudaki ilk laboratuvarı olacak"

Kızılay, laboratuvarın, enstitünün sağlık alanındaki başarısını daha da arttıracağını ve yeni tedavi hizmetleri geliştirmesine olanak sağlayacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"İleri karaciğer laboratuvarı enstitümüzün karaciğerdeki başarı zirvesini, bilisel araştırmada da zirveye taşıyacak. Karaciğer Nakil Enstitümüz ve Genel Cerrahi Kliniğimiz bilimsel araştırma ve yayınlarda şu an iyi durumda. Bunu yeterli bulmuyoruz ve dünyada en iyi olmak istiyoruz. Hedefimiz karaciğer naklinde ve karaciğer konusundaki bilimsel çalışmalarda dünyada bir numara olmak. Karaciğer nakli ve tedavileri konusunda yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla genetik çalışmalar, kök hücre çalışmaları ile farklı dokudaki yapılardan karaciğer nakli konusunda ileri düzey araştırmalar yapma olanağına kavuşacağız."

Laboratuvarın Türkiye'nin bu konudaki tek laboratuvarı olacağına dikkati çeken Kızılay, "Laboratuvara büyük bir bütçe verilecek, Sağlık Bakanlığı kaynak sağlayacak. Bünyemizde bulunmayan cihazları alacağız. Laboratuvarın 20 milyon liranın üzerinde maliyeti olacak." dedi.

- Farklı türlerden nakil araştırılacak

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise laboratuvarın karaciğer nakilleri ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Laboratuvarın yeni tedavi yöntemleri ile buluşlara kapı aralayacağına dikkati çeken Yılmaz, "Laboratuvarda karaciğer tümörlerinin sebebine ve ameliyat dışı yöntemlerle tümörleri tedavi edebilmeye yönelik bilimsel çalışmalar yapacağız. Ayrıca hastalar, sağlıklı bireylerden karaciğer almasın, sağlıklı bireyler donör olmasın diye belki farklı canlı türlerine yönelerek araştırmalar yapacağız. Farklı canlı türlerinden, insanlara karaciğer nakli yapılabilmesi için çalışmalar yapacağız. Amacımız açılacak laboratuvarda insanlığa hizmet etmek." diye konuştu.

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
5 ay ömrü kaldığını söylediler, 6 gün içinde 2 kez karaciğer nakliyle kurtuldu5 ay ömrü kaldığını söylediler, 6 gün içinde 2 kez karaciğer nakliyle kurtuldu
Kalp doktorları uyardı: Yağmuru bahane etmeyin, gerekirse AVM'de yürüyünKalp doktorları uyardı: Yağmuru bahane etmeyin, gerekirse AVM'de yürüyün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karaciğer Karaciğer Nakli Enstitüsü Laboratuvar Malatya Prof. Dr. Ahmet Kızılay Prof. Dr. Sezai Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

Mastürbasyon ve pornoyu bırakarak hayatını değiştiren genç

Mastürbasyon ve pornoyu bırakarak hayatını değiştiren genç

Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kalp doktorları uyardı: Yağmuru bahane etmeyin, gerekirse AVM'de yürüyün

Kalp doktorları uyardı: Yağmuru bahane etmeyin, gerekirse AVM'de yürüyün

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet diş fırçalama konusunda ne diyor?

Diş fırçalamak orucu bozar mı? Diyanet diş fırçalama konusunda ne diyor?

Hem sağlıklı beslenip hem de tasarruf etmek için 10 önemli ipucu

Hem sağlıklı beslenip hem de tasarruf etmek için 10 önemli ipucu

Brotoks ile erkekler de gençleşiyor!

Brotoks ile erkekler de gençleşiyor!

Cinsel içerikli film izleyenler dikkat! Beyindeki o bölge…

Cinsel içerikli film izleyenler dikkat! Beyindeki o bölge…

Hipertansiyon hastaları dikkat! Bahardan yaza geçerken...

Hipertansiyon hastaları dikkat! Bahardan yaza geçerken...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.