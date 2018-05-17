Diğer canlılardan karaciğer nakli için düğmeye basılıyor

Bu kapsamda laboratuvarın altyapı çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Kızılay, "Bu yıl sadece klinik başarılarla değil, ileri düzeyde laboratuvar çalışmalarıyla, bilimsel araştırmalarla karaciğer nakli ve karaciğer hastalıkları konusunda enstitümüzün bilinirliği artacak. Çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Sezai Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum. Yılmaz ve ekibi Türkiye ve Avrupa'da gösterdikleri bir numara olma başarısını, bu yıl çok daha ileriye taşıyacak. Karaciğer nakli ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde birkaç yıl içinde dünyada bir numara olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

- "Türkiye'nin bu konudaki ilk laboratuvarı olacak"

Kızılay, laboratuvarın, enstitünün sağlık alanındaki başarısını daha da arttıracağını ve yeni tedavi hizmetleri geliştirmesine olanak sağlayacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"İleri karaciğer laboratuvarı enstitümüzün karaciğerdeki başarı zirvesini, bilisel araştırmada da zirveye taşıyacak. Karaciğer Nakil Enstitümüz ve Genel Cerrahi Kliniğimiz bilimsel araştırma ve yayınlarda şu an iyi durumda. Bunu yeterli bulmuyoruz ve dünyada en iyi olmak istiyoruz. Hedefimiz karaciğer naklinde ve karaciğer konusundaki bilimsel çalışmalarda dünyada bir numara olmak. Karaciğer nakli ve tedavileri konusunda yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla genetik çalışmalar, kök hücre çalışmaları ile farklı dokudaki yapılardan karaciğer nakli konusunda ileri düzey araştırmalar yapma olanağına kavuşacağız."