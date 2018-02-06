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Dijital diş hekimliği ile gülümseyin

SAĞLIK HABERLERİ | 06.02.2018 12:49 | Son Güncelleme

Son yıllarda gelişen teknolojinin hayatı her alanında olduğu gibi sağlık alanında da hayallerin ötesinde tedavi yöntemlerine ulaşmayı sağladığını belirten Doç.Dr.

Dijital diş hekimliği ile gülümseyin

Son yıllarda gelişen teknolojinin hayatı her alanında olduğu gibi sağlık alanında da hayallerin ötesinde tedavi yöntemlerine ulaşmayı sağladığını belirten Doç.Dr. Ruhi Nalçacı, dijital diş hekimliği ile gülümsemenin daha kolay olduğunu söyledi.
Dentomed Trabzon İmplant ve Estetik Diş Kliniği Doktorlarından Ortodonti Uzmanı Doç.Dr. Ruhi Nalçacı, “Diş hekimliği alanında da yüksek teknolojili tedavi yöntemlerine ulaşmak artık çok daha kolay. Özellikle üç boyutlu görüntüleme, üç boyutlu yazıcı ve cad-cam teknolojileri klasik diş hekimliği uygulamalarının birçoğunu dijital diş hekimliğine kaydırdı. Artık Trabzon’da yer alan kliniğimizde üç boyutlu görüntüleme ve Cad-cam teknolojileri bizler için vazgeçilmez. Peki en çok hangi durumlarda dijital diş hekimliği ön planda? Aslında diş hekimliğinin her alanına göre bu teknolojilerden farklı şekilde faydalanıyoruz. Mesela çene cerrahisi alanında üç boyutlu teknolojileri, implant ihtiyacı olan ancak implant yerleştirilecek bölgenin hayati dokulara yakın olduğu için riskli olduğu veya yetersiz kemik seviyesine sahip hastalarda kullanıyoruz. Böylece hem doğru teşhis ve implant planlaması yapıyor, hem de cerrahi süresini oldukça kısaltan, üç boyutlu yazıcılarda ürettiğimiz implant rehberlerini hazırlayabiliyoruz. Gömülü yirmi yaş veya diğer gömülü dişlerin varlığında ise çekim öncesi hassas görüntüleme ve planlama için üç boyutlu tomografiden faydalanıyoruz. Protez alanında ise hastalardan ölçü almadan ağız içi tarayıcı vasıtasıyla dişleri üç boyutlu olarak bilgisayar ortamına aktarıyor, sonra cad-cam sistemleri ile üretilen protezleri hazırlayarak maksimum hassasiyet ve estetik ile hastalarımızı yeni dişlerine kavuşturuyoruz” dedi.

“Üç boyutlu dental tomografi ile çene ameliyatları çok daha kısa sürede tamamlanıyor”
Ortodonti alanında bu teknolojilerin vazgeçilmez olduğunu ifade eden Ortodonti Uzmanı Doç.Dr. Ruhi Nalçacı, “Hastamızda gömülü köpek dişleri varsa öncelikle bu dişleri sürdürüp sürdürmeyeceğimize üç boyutlu dental tomografi ile karar veriyor, bu dişlerin etraflarında yer alan diğer dişlere zarar verip vermediğini saptıyoruz. Daha sonra eğer bu dişleri normal yerine tel tedavisi ile sürdüreceksek, detaylı olarak yerini tespit ettiğimiz dişin üzerini açıyor ve tel tedavisine başlıyoruz. Alt veya üst çene ameliyatları öncesinde çenelerden elde ettiğimiz üç boyutlu görüntüler üzerinde sanal ameliyatlarımızı yapıyor, yapacağımız çene ilerletme veya geriletme işleminin kişinin yüzüne nasıl yansıyacağını, dudaklarında yumuşak dokularında operasyon sonrası hangi değişikliklerin olacağını saptıyoruz. Yine üç boyutlu yazıcılardan elde ettiğimiz üç boyutlu modeller üzerinde ameliyat sırasında kullanacağımız plakları uyumluyor, böylece çene ameliyatlarını çok daha kısa bir sürede tamamlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

“İnvisalign tedavisi ile diş tellerine son”
En popüler uygulamalardan birisinin de İnvisalign tedavisi olduğunu kaydeden Doç.Dr. Nalçacı, “Bu tedavi sayesinde diş tellerine gerek kalmadan da eğri dişleri düzeltebiliyoruz. İnvisalign tedavisinde öncelikle hastalardan elde ettiğimiz üç boyutlu diş yapısını Amerika’da çalıştığımız İnvisalign labaratuvarına gönderiyoruz. Burada çalışan teknisyenler kullandıkları özel yazılımlar vasıtasıyla dişleri düzelterek tedaviyi bizim onayımıza sunuyor. Kullandığımız özel üç boyutlu yazılım ile biz de hastanın dijital modeli üzerinde yapılan düzeltmeleri kontrol ediyor, gerekli gördüğümüz yerleri tekrar İnvisalign programı ile düzeltiyoruz. Daha sonra hastanın kullanacağı plaklar Amerika’da üç boyutlu yazıcılar ile hazırlanarak paketlenmiş şekilde Trabzon’a gönderiliyor. Biz de hastalarımıza tedaviyi uyguluyor, hiç tel kullanmadan güzel bir gülümsemeye kavuşmalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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