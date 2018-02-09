Dikkat! Boğaz enfeksiyonu zatürreye bile yol açabiliyor!

Dr. Sezen Özkök, hem bu üç hastalığı hem de korunma yöntemlerini Mynet.com okurları için anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Halk arasında “kar yağsa da mikroplar kırılsa” söylemini çok sık duyarız. Kışın havaların soğumasıyla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda daha çok zaman geçirilmesi, okul ve kreşlerde de hava yolu ve temas ile bulaşan enfeksiyonlara sıkça maruz kalınması mikropların yayılmasını kolaylaştırırken, kar yağınca mikropların kırılacağından dem vururuz. Acıbadem Taksim Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Sezen Özkök bu söylemin gerçeklik payının bilimsel olarak da bulunduğunu belirterek “Mikroorganizmalar sıcak ortamda üremeyi severler. Karla birlikte gelen soğuk hava mikropların üremelerini yavaşlatır. Dolayısıyla mikropların çoğalması ve yayılması önlenmiş olur” diyor. Bugünlerde özellikle hava yolu ve temas ile bulaşan boğaz enfeksiyonlarının sıklığında artış olduğunu, bu durumun çocukları etkilediği kadar evde bulunan yetişkinleri özellikle de yaşlıları etkilediğini vurgulayan Dr. Sezen Özkök “Boğaz enfeksiyonları çok hafif seyredebileceği gibi zatürreye kadar gidebilen ve hayatı tehdit eden sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenle boğaz enfeksiyonlarının nedenini bilip ona göre hareket edilmesi gereklidir. Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerin hastalandıkları zaman mutlaka doktor kontrolünde olmaları önemlidir” diyor.