Dikkat! Güneş çarpması öldürüyor! Güneş çarpması tedavisi için ne yapmalı?

Güneşli, uzun yaz günlerinde güneşe fazla maruz kalmak ölümcül sonuçlar doğurabilir. Yazın en çok yaşanan rahatsızlıklardan biri güneş çarpması. Tüm yaştan insanları etkileyebilecek ve tehlikeli sonuçları olabilen güneş çarpması ile ilgili Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, özellikle yaşlıları, hamileleri ve kronik hastalıkları bulunanları uyardı ve konu ile ilgili detaylı bilgilerini aktardı:

GÜNEŞ ÇARPMASI YAŞAMAMAK İÇİN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER



Saat 10:00-16:00 arası mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın

Risk taşıyan yetişkinleri ve yaşlıları ve bebekleri, sıcak ve/veya güneş çarpması açısından izleyin

Dışarı çıktığınızda açık renk, bol ve hafif giysiler giyin

Güneş gözlüğü, şapka, şemsiye gibi koruyucular kullanılmalı

Vücut ısısının artmaması için, sık duş alın ya da el, ayak, yüz ve ensenizi soğuk suyla ıslatın

Açık alanda çalışmak zorunda olanlar, güneş altında korumasız kalmamaya, sık sık sıvı tüketmeye (ayran, mineralli su..) özen gösterin

Spor için sabah erken ya da akşam saatlerini tercih edin, ağır sporlardan uzak durun