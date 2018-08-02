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Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.08.2018 11:04 | Son Güncelleme

Dil kanseri başta dikkatini çekmeyen yaralarla ortaya çıkar. Çoğu zaman aft ile karıştırıldığından dil kanseri belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Dil kanseri belirtileri nelerdir? Dil kanseri tedavisi nasıl gerçekleştirilir? İşte dil kanseri ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar ve daha fazlası...

Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Dil kanseri belirtisi sanıldığından çok daha kolay anlaşılabiliyor. Eğer dilinizin üzerinde kenarları düzensiz, ülserleşmiş bir yara çıkmışsa ve söz konusu yara haftalar hatta aylar boyunca gerilemiyor, aksine daha da büyüyorsa dil kanseri hastası olabilirsiniz. Dil kanseri belirtileri görüyorsanız mutlaka bir Kulak Burun Boğaz Uzmanı’na başvurmalısınız. Zira önemsemediğiniz dil yaraları sinsi ilerleyen bir tümörün belirtisi olabilir! Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Melih Güven Güvenç “Dil kanserinde en önemli risk faktörleri tütün ve alkol kullanımı. Sigaranın yanı sıra tütün çiğneme alışkanlığı olanlar ve pipo içenler de yüksek risk altında. HPV virüsü de dil kanserine yol açabilir” diyor. Dilde iyileşmeyen yaraların mutlaka önemsenmesi gerektiğini, dil kanserinin akla gelmemesi sonucu tanıda gecikmeler yaşanabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Melih Güven Güvenç, “Dil kanserinin kesin tanısı dil üzerindeki yaradan biyopsi yapılarak yani parça alınarak söz konusu parçanın patolojik incelemesi ile koyulur. Kanserin yaygınlığının tespit edilmesinde ise manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi ve PET tetkiklerinden yararlanılabilir” diyor. Prof. Dr. Melih Güven Güvenç, dil kanserinde 5 önemli belirtiyi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

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DİL KANSERİ BELİRTİSİNDE EN SIK GÖRÜLEN DİL ÜZERİNDE ÇIKAN YARALAR!

Dil üzerinde çıkan yaralar, dil kanserinin en önemli belirtisi. Dil kanserleri en çok dilin serbest kenarlarından kaynaklansa da dilin her yerinde ortaya çıkabilir. Basit aftlar, genelde günler içerisinde gerileyip iyileşirken, uzun süreli aftlara çok dikkat edilmeli. Eğer dilinizin üzerinde kenarları düzensiz, ülserleşmiş bir yara çıkmışsa ve söz konusu yara haftalar hatta aylar boyunca gerilemiyor, aksine daha da büyüyorsa mutlaka bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurun. Tümör mukozanın altından ilerleyerek dilde anormal bir sertlik de yapabilir. Bu nedenle dilinizdeki olası bir sertliği de önemseyin.

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DİL KANSERİ BELİRTİSİ BOYUNDA ŞİŞLİĞE DİKKAT!

Tümör, boyundaki lenf bezlerine sıçradığında bir şişliğe sebep olabilir. Boynun aynı bölgesinde, haftalar, aylar içinde giderek büyüyen, küçülme göstermeyen, sert, çevre dokulara yapıştığı için hareket kabiliyetini yitirmiş şişliklere dikkat edin; çünkü kanser açısından şüphe oluşturur.

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DİL KANSERİ BELİRTİSİNİN EN DİKKAT ÇEKENİ KONUŞMADA DEĞİŞİKLİK

Dil kanseri dilde hareket bozukluğuna yol açabilir. Dilini ağzında rahatça döndürememeye başlayan hastanın konuşmasında değişiklikler ortaya çıkabilir.

DİL KANSERİ HASTASININ DİLİNDE AĞRI VE KANAMA GÖRÜLÜYOR

Dil kanserleri dilde ağrıya yol açabilirken, daha da ilerlediğinde dildeki yaradan kanamalara sebep olabiliyor. İlerlemiş tümörlerde şiddetli ağrı kulaklara kadar vurabilir.

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DİL KANSERİ BELİRTİLERİNDEN BİRİ DE AĞIZ KOKUSU

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Melih Güven Güvenç “Tümörün ilerlemesiyle birlikte 'nekrotik doku' olarak adlandırılan ölü dokular ve ağız hijyeninin bozulmasıyla ağızda kötü bir koku ortaya çıkabilmektedir” diyor.

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DİL KANSERİNDE ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ

KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Melih Güven Güvenç tedaviye yönelik şu bilgileri verdi: “Tüm kanserlerde olduğu gibi dil kanserinde de erken tanı çok önemli. Tümörün yaygınlığına göre cerrahi, ışın tedavisi ve kemoterapi kullanılan yöntemlerdir. Erken evre tümörlerde cerrahi olarak tümör sağlam sınırlarla çıkarılır. Geri kalan dil, işlevsel açıdan genellikle yeterli olur. Dil kanseri boyundaki lenf bezlerine hızla yayılabildiğinden boyundaki lenf bezlerinin de tedavi planına eklenmesi gerekir. Daha ileri evre tümörlerde ise tümör çıktıktan sonra geri kalan dil küçük olduğunda kişinin kendi vücudundan alınan kas-deri dokusunun mikro cerrahi ile boyna transfer edilmesiyle geride kalan dil desteklenebilir. Çok ileri evre tümörlerde ise dilin tamamı ağız tabanı ile çıkarılır ve ağız tabanını oluşturmak üzere kas-deri dokusu transferi yapılır. Tümör çeneye yayıldıysa çenenin tutulan kısmı da çıkarılıp bu bölgeye kemik transferi de tedavi planına eklenebilir. Dil kanserinin güncel tanı ve tedavisi Kulak Burun Boğaz, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji, Radyoloji, Patoloji, Nükleer Tıp, Konuşma-Yutma Terapisi, Beslenme Uzmanı ve Hemşirelik Hizmetleri gibi farklı disiplinlerin uyum içinde çalıştığı bir ekip çalışmasını gerekli kılmaktadır.”


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