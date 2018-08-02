Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Dil kanseri belirtisi sanıldığından çok daha kolay anlaşılabiliyor. Eğer dilinizin üzerinde kenarları düzensiz, ülserleşmiş bir yara çıkmışsa ve söz konusu yara haftalar hatta aylar boyunca gerilemiyor, aksine daha da büyüyorsa dil kanseri hastası olabilirsiniz. Dil kanseri belirtileri görüyorsanız mutlaka bir Kulak Burun Boğaz Uzmanı’na başvurmalısınız. Zira önemsemediğiniz dil yaraları sinsi ilerleyen bir tümörün belirtisi olabilir! Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Melih Güven Güvenç “Dil kanserinde en önemli risk faktörleri tütün ve alkol kullanımı. Sigaranın yanı sıra tütün çiğneme alışkanlığı olanlar ve pipo içenler de yüksek risk altında. HPV virüsü de dil kanserine yol açabilir” diyor. Dilde iyileşmeyen yaraların mutlaka önemsenmesi gerektiğini, dil kanserinin akla gelmemesi sonucu tanıda gecikmeler yaşanabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Melih Güven Güvenç, “Dil kanserinin kesin tanısı dil üzerindeki yaradan biyopsi yapılarak yani parça alınarak söz konusu parçanın patolojik incelemesi ile koyulur. Kanserin yaygınlığının tespit edilmesinde ise manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi ve PET tetkiklerinden yararlanılabilir” diyor. Prof. Dr. Melih Güven Güvenç, dil kanserinde 5 önemli belirtiyi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

DİL KANSERİ BELİRTİSİNDE EN SIK GÖRÜLEN DİL ÜZERİNDE ÇIKAN YARALAR!



Dil üzerinde çıkan yaralar, dil kanserinin en önemli belirtisi. Dil kanserleri en çok dilin serbest kenarlarından kaynaklansa da dilin her yerinde ortaya çıkabilir. Basit aftlar, genelde günler içerisinde gerileyip iyileşirken, uzun süreli aftlara çok dikkat edilmeli. Eğer dilinizin üzerinde kenarları düzensiz, ülserleşmiş bir yara çıkmışsa ve söz konusu yara haftalar hatta aylar boyunca gerilemiyor, aksine daha da büyüyorsa mutlaka bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurun. Tümör mukozanın altından ilerleyerek dilde anormal bir sertlik de yapabilir. Bu nedenle dilinizdeki olası bir sertliği de önemseyin.

DİL KANSERİ BELİRTİSİ BOYUNDA ŞİŞLİĞE DİKKAT!



Tümör, boyundaki lenf bezlerine sıçradığında bir şişliğe sebep olabilir. Boynun aynı bölgesinde, haftalar, aylar içinde giderek büyüyen, küçülme göstermeyen, sert, çevre dokulara yapıştığı için hareket kabiliyetini yitirmiş şişliklere dikkat edin; çünkü kanser açısından şüphe oluşturur.