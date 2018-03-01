Diş çürüğü diğer hastalıkları tetikliyor

Diş Hekimi Zafer Kazak, diş çürüğünün diğer hastalıkları tetiklediğini söyledi.
Medicadent Diş Klinikleri Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Zafer Kazak, “Diş çürüğü direk olarak başka hastalıklara yol açmaz ancak endirekt olarak yol açabilir. Vücudun bir yerinde oluşan enfeksiyon diğer bölgeleri de etkileyecektir. Bu kaçınılmazdır. En basitinden vücudun direnç mekanizması düşecektir. Bir yerde bir iltihap oluşunca vücut savunma düzenini ağırlıklı olarak o bölgeye verecektir. Öte yandan çapraz enfeksiyonlar söz konusudur. Örneğin bir diş çürüğünün meydana getirdiği bir bakteri gidip böbreğe yerleşip böbrekte kötü oluşumlara yol açabilir. Ya da kalbe yerleşip miyokard enfeksiyonlarına yol açabilir. Bunlar çok kanıtlanmış enfeksiyonlar değildir ancak kalp krizi geçiren ya da böbrek enfeksiyonu geçiren hastalarda yapılan incelemelerde ağız içinde bir fokal enfeksiyon odağı yani apse tespit edilmiştir. Yüzde 100 bağlantılı olmasa da ağızdaki enfeksiyon başka bir hastalığa neden olabilir” dedi.
Diş çürüğünün kanserle direk ilişkisinin tespit edilemediğini dile getiren Dt. Kazak, “Ancak şu da unutulmamalıdır ki kansere neden olan sebepler de tam olarak belirlenememiştir. Bir bütün olan vücutta sağlığı tehdit eden bir bölge diğer alanları da etkileyecektir. En azından bağışıklık sisteminin düşmesine neden olacaktır. Kanser de bağışıklık sistemi düşük olduğu zaman ortaya çıkan bir hastalıktır” diye konuştu.
Ağız bakımının alışkanlık olduğunu ifade eden Dt. Zafer Kazak, “Türkiye’de insanların yaklaşık yüzde 60’ının ağzında çürük var. İnsanların yüzde 80’inin de ağzında eksik diş var. Ağız ve diş sağlığı geri plana atılıyor. Diş bakımı eğitimle doğru orantılıdır. Çürüksüz nesillere sahip olmayı umuyoruz” şeklinde konuştu.
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