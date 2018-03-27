Diş doktorlarına uygulamalı implant eğitimi

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde canlı vaka üzerinde uygulamalı ’İmplant Eğitimi’ gerçekleştirildi.

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimi Dr. Hüseyin Topcuoğlu ilk defa canlı vaka üzerinde eğitim verildiğini belirterek, "İmplant, çeşitli nedenlerle kaybedilen dişlerin yerine çene kemiğine yerleştirilen yapay titanyum diş kökleridir. İmplantlar kaplama ve protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlar. Merkezimizde 2018 yılı başında, diş hekimlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla ve kendi talepleri doğrultusunda implant kursu yapılması planlanmıştı. Bu planlama doğrultusunda Ağız-Çene cerrahisi ve İmplantoloji Uzmanı Dr. Alptekin Altun ile yapılan görüşmeler neticesinde merkezimiz toplantı salonunda farklı günlerde yapılacak ve 3 oturumdan oluşacak implant kursu düzenlenmesine karar verilmişti. İlk oturumu 19.01.2018 tarihinde 4 saatlik teorik eğitim olarak gerçekleştirilen kursun, ikinci oturumu 09.02.2018 tarihinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmişti. Üçüncü oturumda ise iki hasta üzerinde uygulamalı olarak eğitim verildi. Canlı vaka üzerinde implant uygulaması yapıldı. Uygulama tüm diş hekimleri tarafından dikkatle takip edildi. İmplant uygulaması yapılan hastalarımızın implant üstü uygulamaları da üç ay sonra yapılacak. Bundan sonraki hedefimiz merkezimizde de implant uygulaması hizmeti sunmaktır” dedi.